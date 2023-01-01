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Итоги 2022 года в Бурятии: только о позитивном

Итоги 2022 года в Бурятии: только о позитивном
Общество, 
Ушедший 2022-й стал самым сложным и драматичным за последнее время. Грозные волнения, которые пришлись на Россию, затронули, пожалуй, каждого человека. Однако в 2022-м было и много хорошего в жизни Бурятии, так что мы собрали для вас подборку позитивных новостей

Ковид, давай до свидания!

В 2022-м произошла отмена ковидных ограничений. В предыдущие два года жители Бурятии жили в условиях масочного режима, самоизоляции, работать могли далеко не все, а лишь важные предприятия (кто попал в этот список – определяли власти), бизнесмены выкручивались, чтобы остаться на плаву. Потом в жизни жителей республики появились QR-коды о вакцинации или перенесённом недавно заболевании.

Из-за ограничений практически не проводились концерты и другие массовые мероприятия, артисты-гастролёры и без того не охотно ездили в далёкую Бурятию, а тут вовсе прекратили, и отменяли запланированные в Улан-Удэ концерты.

Но вот в 2022 году заболеваемость начала снижаться, а вместе с ней таяли ковидные ограничения. Люди сбросили маски и начали возвращать к доковидной жизни. Наконец состоялся долгожданный «Голос кочевников» (0+). Специалисты даже провели исследование и выяснили, что улан-удэнцы, уставшие от коронавируса, хотят длительные выходные, чтобы просто походить по театрам, музеям и разобрать накопившиеся дела.

Но осенью произошёл всплеск заболеваемости гриппом (не только обычным, но и свиным) и ОРВИ. Школьников отправляли на карантин, отменялись детские массовые мероприятия… Но это совсем другая история.


Почти дармовые куры-несушки 

Весной власти республики устроили аттракцион невиданной щедрости по поддержке населения. Людям продавали кур-несушек по бросовой цене – 30 рублей за штуку (при этом рыночная цена колеблется в пределах 300 рублей за голову). Получить курочек могли не все подряд, нужно было соблюсти некоторые условия:

- на одну семью до четырёх человек включительно выдавали по 10 куриц,
- на семью, где более четырёх человек – до 20-ти куриц.
- участвовали только жители сельской местности. Горожане, жители посёлков городского типа, СНТ и ДНТ в проекте принять участие не могли.

Планировалось раздать 10 тысяч несушек. Но хозяйственные жители республики так быстро расхватали курочек, что количество дармовых кур увеличили до 20 тысяч. В мае курочки уже отправились в личные подсобные хозяйства. 


Стройка десятилетия – третий мост

Безусловно, третий мост через реку Уда в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная можно назвать стройкой десятилетия. В декабре берега соединились и по мосту уже смогли пройтись строители.

Вопрос строительства сдвинулся, когда его озвучила тележурналист из Бурятии Юлия Пермякова во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в 2017 году. Саму же стройку начали в апреле 2020 года. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей.

Пропускная способность третьего моста через Уду составит 18 тысяч автомобилей в час. Длина моста 202 метра и ширина - 26 метров. Он будет освещён, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, также планируется благоустройство прилегающей территории. Новая магистраль позволит улучшить транспортное сообщение в городе.


Центр ядерной медицины

Ещё одна важная стройка завершилась в этом году. В октябре Улан-Удэ открылся центр ядерной медицины. Здесь можно провести новейшее обследование - позитронно-эмиссионную томографию, совмещённую с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), которая выявляет раковые заболевания на самой ранней стадии. Это самый точный метод из всех; достаточно сказать, что ни УЗИ, ни обычная КТ или МРТ не могут с такой точностью локализовать опухоль.

При этом в ПЭТ/КТ-диагностике используются крайне дорогие в производстве радиофармпрепараты, срок хранения которых не превышает 6-12 часов. Из-за этого долгое время такой вид медицинских услуг был доступен лишь в мегаполисах. Теперь же ранняя точная диагностика возможна и в Бурятии, и она спасёт много жизней.


И ещё о строительстве

Детсады и школы в Бурятии растут как грибы после дождя. Например, в августе в Улан-Удэ открыли новый детский сад на улице Конечная. Он стал пятым по счёту детским садом, открытым в столице Бурятии в этом году и 19-м детсадом, построенным за последние три года. Всего в 2022 году в Улан-Удэ открылось четыре новых детских сада. В 2023 году обещают построить детские сады на Мясокомбинате, ДНТ «Перспектива», на Шишковке.

Начала работу проблемная школа в селе Клюевка Кабанского района, завершилось строительство школы в пригородном Сотниково. В ноябре в Бурятии шло строительство 17 школ, девять из них собирались вводить в эксплуатацию до конца 2022 года. В 2022 году сумма финансирования строительства этих объектов составила порядка 6,5 млрд. рублей.

Помимо этого, отремонтировано 23 дома культуры, закуплено новое оборудование и музыкальные инструменты. В 2023 году эта работа продолжится - капитально будут отремонтированы ещё 13 сельских ДК.

Кроме того, введено в эксплуатацию 11 спортивных площадок, две поликлиники и т.д.


Новенькие автобусы

Автопарк городских автобусов существенно пополнился. В этом году в Улан-Удэ поступили 124 автобуса большой и средней вместимости. В их числе «Волгабасы» - таких больших автобусов в городе никогда ещё не было. Автобус рассчитан на 111 пассажиров, из них 28 мест сидячие. К первой половине 2023 года ежедневно в будние дни будут выходить на линии 153 автобуса - это в два раза больше, чем сейчас.

Как результат – дефицит водителей. Извозчиков заманивают высокой зарплатой. В 2023 году из бюджета Бурятии в МУП «Городские маршруты» направят 154 млн рублей, из них 80 млн - для увеличения заработной платы работникам предприятия. Повышение зарплат призвано решить проблему нехватки водителей и других специалистов. С нового года обещали установить минимальную зарплату водителям в 55 тысяч.


Первый российско-монгольский форум

Ещё одним знаковым событием стал первый российско-монгольский форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности» состоялся 27 и 28 мая в Улан-Удэ. В мероприятии участвовали более 200 компаний из Монголии, а Россию представляли компании из Улан-Удэ, Новосибирска, Иркутска, Читы и Красноярска.

Форум получился плодотворным: состоялись выставки, совещания, панельные сессии и переговоры в формате B2B. Форум завершился успешными договорённостями об их плотном сотрудничестве.

Товарооборот между странами активно растёт. К 2026 году он может составить 5 миллиардов долларов.


Зелёные кони

Летом площадь Советов украшали зелёные кони – кустарниковые скульптуры. Компанию коням составил рояль, также здесь был установлен фонтан, симпатичные лавочки с навесами, качели. Ещё были установлены милые торговые вагончики – в одном продавали несвойственные для уличной еды суши и роллы, в другом – напитки и мороженое.

Чего только не пережили эти кони. Поскольку подобная зона отдыха в Улан-Удэ появилась впервые, от желающих сфотографироваться с красивыми скульптурами не было отбоя. Каждый второй пытался оседлать зелёную лошадь ради эффектного селфи. Взбирались и взрослые, и дети. Но декоративные коняшки не приспособлены для таких нагрузок – на них можно только смотреть. «Всадников» даже высмеял бурятский поэт-сатирик Юрий Ботоев, написавший юмористическое стихотворение. «Ничто не бесконечное…Лошадки все не вечные», - говорилось в нём.

В один момент возле каждой скульптуры появились «отпугивающие» таблички. Надписи гласили, что скульптуры в иголках и садить на них опасно. Но таблички быстро пропали, а на коней продолжили взбираться. И мы проверили, иголок там не было.

Проверяли на прочность также рояль. У инструмента оторвали несколько клавиш. Но их тоже быстро привели в порядок. А цветы в горшочках, которые стояли внутри инструмента, дамы доставали, чтобы сфотографироваться. Ну ведь красиво, как тут удержаться?

Нарядная площадь стала местом притяжения горожан, здесь устраивали фотосессии. Даже парад невест (кстати, в этом году весьма забавное получилось мероприятие) прошёл скромно и завершился фотосъёмкой у зелёных коней, на качелях.

В октябре лошадок отправили «в стойло» - зону отдыха разобрали и убрали на зимовку, её обещают установить будущим летом. Храниться всё в комбинате по благоустройству.


Бум электросамокатов

Ещё одна новинка для столицы Бурятии – электросамокаты. Если в центральной части России это средство передвижения не вызывает особо бурных эмоций, то Улан-Удэ эти двухколёсные устройства ещё долго ловили на себе взгляды окружающих.

Однако не только взгляды «ловили» электросамокаты, но и бампера автомобилей. А вместе с ними получали травмы ездоки. Поскольку мы подводим позитивные итоги, то отметим, что в сравнение со всей страной, Бурятия оказалась регионом с наименьшим числом ДТП с участием электросамокатов. В республике не произошло ни одного смертельного происшествия.

Однако опасность проката заключалась не только в соблюдении дорожных правил, но и хитреньких подростках. Юные ездоки «разводили» доверчивых горожан по поездку. Схема такая: миловидный самокатчик просит оплатить ему с банковской карты (ведь он ещё молод и своей у него нет) час аренды, отдаёт наличные, но после часа продолжает колесить по городу, а с карты продолжают списывать деньги. Что быстрее случится – закончится деньги на карте или проснётся совесть самокатчика – неизвестно. Так что, дорогие горожане, будьте бдительны.


Наши победы

Российские спортсмены в этом году, к сожалению, оказались отстранены от большинства международных турниров. Но не только в спорте наши становятся лучшими.

Театр «Байкал» под занавес года получил независимую премию «Звезда театрала», завоевав звание лучшего национального театра России. 

Художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов удостоен российской национальной оперной премии «Онегин» как лучший музыкальный руководитель. 

Бурятский драматический театр имени Хоца Намсараева блестяще выступил на XVI международном фестивале «Гэгээн муза» (Святая муза) в Монголии. Этот фестиваль в прессе окрестили монгольским «театральным Оскаром». Бурдрам представлял Россию и итоге завоевал Гран-при! Кроме того, актёр Солбон Ендонов получил статуэтку за лучшую мужскую роль. Также лучшим режиссёром признан Олег Юмов.

Екатерина Никитенко-Киселёва заняла первое место на всероссийском конкурсе «Главная медицинская сестра 2022». Она трудится главной медицинской сестрой в республиканской клинической больнице имени Семашко – крупнейшем медучреждении Бурятии. 

Кроме того, команда «Огнеборцы» стала лучшей дружиной юных пожарных в России. Ребята учатся в девятом классе Сосново-Озёрской средней школы №2 Еравнинского района.


Поезд Деда Мороза

В конце года дети Бурятии поверили в существование Деда Мороза, ведь в республику проездом заезжал его поезд. Огромный бело-голубой состав было видно издалека, во главе был настоящий паровоз, украшенный сотнями сияющих фонариков.

На вокзале собралась вся детвора, они с удовольствием посмотрели программу, играли, танцевали, аплодировали. Посмотреть можно было не только представление, но осмотреть необычный поезд. В нём размещена сказочная приёмная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы.

Маршрут поезда проходит через всю Россию целых 85 дней с остановками в 130 городах и посёлках.




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