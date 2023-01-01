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Новый год в Бурятии начнётся с усиления морозов

Новый год в Бурятии начнётся с усиления морозов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике вновь ожидается переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 января по республике переменная облачность. На большей части территории в антициклоне, при ясной погоде, ожидается усиление морозов. Небольшой снег пройдёт местами по побережью Байкала и крайнему северу Бурятии. По остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -28, -34, местами -35, -40, по Прибайкалью при снеге -18, -23. Днём -19, -24, местами по южной половине до -13, по крайнему северу -22, -27.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -28, -30, в пригороде до -32, -34. Днём -19, -21.
Бурятия прогноз погоды

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