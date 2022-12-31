Из регионов ДФО было призвано менее 8 тысяч новобранцев
Осенний призыв граждан на военную службу 2022 года завершился в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО). За этот период военными комиссариатами призвано менее 8 тысяч новобранцев, проживающих на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Большинство призывников проходят службу в соединениях и воинских частях ВВО.
В научные подразделение министерства обороны РФ отправлены 4 человека. Они будут заниматься научной работой в области инновационных технологий. 4 новобранца отправлены для прохождения службы по призыву в спортивные подразделения Минобороны России.
Кроме того, несколько тысяч человек прибыли для прохождения службы в соединения и воинские части Восточного военного округа из центральных и южных регионов России.
- В лучшую сторону по организации призыва отмечаются военные комиссариаты Забайкальского края, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Восточном военном округе завершился осенний призыв
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