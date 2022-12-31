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В Иркутской области проиндексируют некоторые меры соцподдержки

В Иркутской области проиндексируют некоторые меры соцподдержки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Со следующего года увеличатся отдельные социальные выплаты населению

В Иркутской области с 1 января 2023 года будут проиндексированы меры социальной поддержки, зависящие от величины прожиточного уровня. Изменение коснется ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей; ежемесячной денежной выплаты на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством; пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области.

Кроме того, законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» установлен коэффициент индексации на 2023 год в размере 1,055 для отдельных социальных выплат. В их число входят ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам (предпенсионерам); ветеранам труда федерального значения; ветеранам труда Иркутской области; гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны; реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; пособие на ребёнка; ежемесячная выплата социального пособия; вознаграждение, причитающееся приёмным родителям; государственная социальная помощь; единовременная выплата семьям при рождении первого ребёнка; единовременная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет.

По данным областного министерства социального развития, опеки и попечительства, общее количество получателей мер социальной поддержки в регионе составляет 715 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область индексация

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