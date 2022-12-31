Учащаяся художественной школы стала победителем конкурса
В Забайкальском крае подвели итоги конкурса на дизайн оформления социальной карты забайкальца. По итогам общественного голосования первое место заняла работа учащейся 4 класса центральной детской художественной школы Саяны Д. Поздравления и призы от её имени принимала педагог Саяны – Юлия Кузьмина. Кроме подарков, читинская школьница получила фирменный плед от партнёра проекта.
- Определение дизайна карты жителя – это один из первых шагов по реализации проекта. Впереди ещё много работы по наполнению карты современными цифровыми сервисами. Мы планируем использовать в проекте «Социальной карты жителя Забайкальского края» лучшие практики, которые уже реализованы и доказали свою эффективность в соседних регионах, - прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир».
В ближайшее время организаторы свяжутся со всеми конкурсантами для вручения дипломов об участии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Соцкарту забайкальца оформят по дизайну школьницы из Читы
Общество, Фото:
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