Участникам мероприятий вручат сладкие призы
С 4 по 7 января в парках отдыха столицы Бурятии проведут игровую программу «Весёлые каникулы». Она состоится в парках «Юбилейный», «Кристальный», имени С.Н. Орешкова и имени Д.Ж. Жанаева.
С 15:00 до 16:00 посетителей ждут игровые программы с аниматорами. Всем участникам мероприятий вручат сладкие призы, сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.
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В парках Улан-Удэ состоятся «Весёлые каникулы»
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