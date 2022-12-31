В парках Улан-Удэ состоятся «Весёлые каникулы»

Участникам мероприятий вручат сладкие призы



С 4 по 7 января в парках отдыха столицы Бурятии проведут игровую программу «Весёлые каникулы». Она состоится в парках «Юбилейный», «Кристальный», имени С.Н. Орешкова и имени Д.Ж. Жанаева.



С 15:00 до 16:00 посетителей ждут игровые программы с аниматорами. Всем участникам мероприятий вручат сладкие призы, сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.



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