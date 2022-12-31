Республика стала финалистом в номинации «Территория этнокультурного туризма»
Определены пять регионов-финалистов всероссийской туристской премии «Russian Travel Awards» 2022 года в номинации «Территория этнокультурного туризма». Право на участие в финале получили: Бурятия, Забайкальский край, Башкортостан, Республика Марий Эл и Чувашия.
Перечень финалистов в официальных номинациях конкурса определяются по итогам туристических конкурсов и рейтингов, проведённых в 2022 году, рекомендаций от профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства.
Напомним, что по итогам 2022 года в финале премии победители будут определены в 19 официальных номинациях: «Территория событийного туризма», «Территория сельского туризма», «Территория промышленного туризма», «Территория гастрономического туризма», «Территория культурно-познавательного туризма», «Территория MICE и конгрессно-выставочной деятельности», «Территория сувенирной туристической продукции», «Территория экологического туризма», «Территория этнокультурного туризма», «Территория санаторного и оздоровительного туризма», «Территория детского туризма», «Территория арктического туризма», Территория молодёжного туризма», «Территория музейного туризма», «Территория горнолыжного туризма», «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ», «Лучший региональный ТИЦ», «Лучший муниципальный ТИЦ», «Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства». Об этом сообщают организаторы премии.
Бурятия вошла в финал «Russian Travel Awards»
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