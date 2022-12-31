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В Улан-Удэ на 3 часа запустят бесплатные автобусы и трамваи

В Улан-Удэ на 3 часа запустят бесплатные автобусы и трамваи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они будут курсировать с 11 вечера до 2 ночи

В новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января жители и гости Улан-Удэ смогут бесплатно ездить на муниципальных автобусах и трамваях. Общественный транспорт будет курсировать с 23:00 до 02:00, сообщили в администрации города.

Напомним, что по пяти трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4, 7, 8 будут курсировать по одному вагону.

МУП «Городские маршруты» организовывает движение шести автобусов ПАЗ по пяти маршрутам № 1 (115 мкр.), № 3 (мкр. Восточный), № 10 (мкр. Аэропорт), № 16 «Квартал» (мкр. Забайкальский), № 134 (мкр. Сосновый Бор с заездом в мкр. Звездный). На маршруте № 10 будут работать два автобуса, на других по одному ПАЗ.

Помимо этого, частные перевозчики на ряде маршрутов продлят работу автобусов в количестве 2-3 единиц на каждом. В частности, по маршрутам №№ 3, 15, 29, 30, 37, 40, 56. Впрочем, они плату с пассажиров взимать будут. Бесплатным проездом можно воспользоваться только в автобусах МУП «Городские маршруты» и трамваях.

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