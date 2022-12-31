Открывшийся ФАП оснащён необходимым медицинским оборудованием
29 декабря в посёлке Исток Прибайкальского района Бурятии состоялось торжественное открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).
Прежний ФАП располагался в приспособленном помещении, построенном в 1936 году. Открывшийся пункт полностью соответствует всем стандартам, оснащён необходимым медицинским оборудованием: электрокардиограф, дефибриллятор, спирометр, анализатор уровня сахара крови, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови.
На фельдшерско-акушерском пункте работает фельдшер высшей квалификационной категории Людмила Афанасьева. Её стаж работы медиком – 38 лет.
- Сельчане очень рады возможности получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В районе Бурятии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
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