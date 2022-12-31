10-летний мальчик познакомился с различными службами полиции
Накануне Нового года сотрудники МВД Бурятии исполнили мечту 10-летнего Сультима из Улан-Удэ. Маленький участник всероссийского проекта «Ёлка желаний» поделился своей мечтой – стать полицейским.
Сотрудники ГИБДД, бойцы отряда специального назначения «Гром» управления наркоконтроля регионального МВД подготовили для особенного ребёнка программу знакомства с различными службами полиции. Сультим попробовал себя в роли сотрудника ГИБДД, а затем принял участие в тренировке специального подразделения. Мальчик не остался пассивным зрителем, а вышел на ковёр и провёл спарринг с бойцами. Затем вместе с кинологом он потренировал служебно-розыскную собаку.
- В музее истории МВД Бурятии множество интересных экспонатов, но маленькие гости особенно любят пулемёт «Максим», милицейский мотоцикл и автомобиль, доступ к которым свободный. Не стал исключением и еще один маленький гость. Однако перед этим Сультим очень внимательно слушал и рассказ хранительницы музея ветерана МВД Галины Баглаевой о полицейских прошлого и традициях, имеющих большую историю, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Также в гости заглянул полицейский Дед Мороз и порадовал ребёнка сладким подарком. А заместитель министра полковник полиции Евгений Давыдов вручил на память об этой встрече фуражку, жезл, свисток и жилет со светоотражающими лентами.
В Бурятии полицейские исполнили мечту ребёнка с «Ёлки желаний»
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