В канун нового года у всероссийского совета «Движения первых» в Бурятии появился руководитель
В пятницу, 30 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с представителями координационного совета движения детей и молодёжи. Участники встречи утвердили председателя республиканского совета.
- В регионах уже создано «Движение первых» как продолжение российского движения детей и молодёжи. И наше движение надеюсь будет стимулировать всех вас идти вперед. Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всем в новом году дерзать, двигаться, развиваться, учиться, заниматься спортом. В общем, чтобы вы были всесторонне развитые, чтобы все дела, которыми вы занимаетесь были интересные и полезные, - отметил Алексей Цыденов.
Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, в ходе встречи участники также выбрали из трёх кандидатур председателя совета. Им стал специалист по работе с молодёжью регионального отделения ФГБУ «Росдетцентр» Баир Шобоев. Алексей Цыденов также подчеркнул, что у движения должен быть не только председатель, но и постоянное место, где мог бы собраться совет, принимать посетителей, обсуждать и создавать проекты.
- Прошу ответственных в самое ближайшее время рассмотреть варианты размещения представителей совета в центре города, варианты размещения на базе школ не подходит. Движение серьёзное, нацеленное на помощь всем нам в решении экологических, социальных тем, вопросов патриотического воспитания молодежи, и база у них тоже должна быть соответствующая, - подчеркнул глава Бурятии.
В Бурятии выбрали главу движения детей и молодёжи республики
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Открывшийся ФАП оснащён необходимым медицинским оборудованием
В республике опубликован график работы спортивных учреждений региона в новогодние каникулы
10-летний мальчик познакомился с различными службами полиции
Они посетили детский центр «Малышок» и вручили новогодние подарки
В канун нового года у всероссийского совета «Движения первых» в Бурятии появился руководитель
Дамнин Мунконов подкрепил поздравления старинным бурятским пожеланием
История с долгостроями в республике может завершиться в 2023 году
Сертификаты вручил глава республики Алексей Цыденов
Соревнования пройдут весной следующего года
В республике переменная облачность
Вход на мероприятие свободный
Телефонист Борис Пискунов был удостоен «Золотой Звезды» за мужество и героизм в Великой Отечественной
Соревнования проведут в Рождество Христово
Он состоится в центральной городской библиотеке
Также состоялись выборы нового председателя федерации тайского бокса РБ