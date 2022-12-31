В Бурятии выбрали главу движения детей и молодёжи республики

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

В канун нового года у всероссийского совета «Движения первых» в Бурятии появился руководитель



В пятницу, 30 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с представителями координационного совета движения детей и молодёжи. Участники встречи утвердили председателя республиканского совета.



- В регионах уже создано «Движение первых» как продолжение российского движения детей и молодёжи. И наше движение надеюсь будет стимулировать всех вас идти вперед. Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всем в новом году дерзать, двигаться, развиваться, учиться, заниматься спортом. В общем, чтобы вы были всесторонне развитые, чтобы все дела, которыми вы занимаетесь были интересные и полезные, - отметил Алексей Цыденов.



Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, в ходе встречи участники также выбрали из трёх кандидатур председателя совета. Им стал специалист по работе с молодёжью регионального отделения ФГБУ «Росдетцентр» Баир Шобоев. Алексей Цыденов также подчеркнул, что у движения должен быть не только председатель, но и постоянное место, где мог бы собраться совет, принимать посетителей, обсуждать и создавать проекты.



- Прошу ответственных в самое ближайшее время рассмотреть варианты размещения представителей совета в центре города, варианты размещения на базе школ не подходит. Движение серьёзное, нацеленное на помощь всем нам в решении экологических, социальных тем, вопросов патриотического воспитания молодежи, и база у них тоже должна быть соответствующая, - подчеркнул глава Бурятии.

