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Спортсмены Бурятии получили госпремии и почётные звания

Спортсмены Бурятии получили госпремии и почётные звания
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Сертификаты вручил глава республики Алексей Цыденов

В пятницу, 30 декабря, в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на получение единовременных государственных спортивных премий и почётных спортивных званий. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил премии по итогам второго полугодия 2022 года. За этот период спортсмены республики завоевали 14 медалей: 6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые в гиревом спорте, в спорте для лиц с поражением ОДА (дисциплина – шашки), в спортивном метании ножа, а также в универсальном бою на чемпионатах и первенствах мира и Азии.

Заслуженные награды получили:
- Виктор Бадмаев за бронзовую медаль чемпионата мира по универсальному бою;
- Даша Жамбалов за успешную подготовку бронзового призёра чемпионата мира по универсальному бою;
- Анастасия Балаганская за бронзовую медаль чемпионата мира по универсальному бою;
- Даша Жамбалов за золотую медаль чемпионата мира по универсальному бою;
- Сергей Каргин за серебряную медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок длинный цикл»;
- Дмитрий Коломин за золотую и серебряную медали первенства мира и серебряную медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл»;
- Андрей Рассадин за успешную подготовку победителя и серебряного призёра первенства мира и серебряных призёров чемпионата мира по гиревому спорту;
- Андрей Рассадин за золотую медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»;
- Сергей Леонов за успешную подготовку победителя чемпионата мира по гиревому спорту;
- Сергей Любимский за золотую и серебряную медали чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл»,
- Денис Кудашев за успешную подготовку победителя и серебряного призёра чемпионата мира по гиревому спорту;
- Александр Халтагаров за золотую медаль чемпионата мира и золотую и бронзовую медали чемпионата Азии по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
- Олег Болсохоев за успешную подготовку победителя чемпионата мира и победителя и бронзового призёра чемпионата Азии по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также в конце торжественной части награждения удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный мастер спорта России» за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта получили Валентина Протасова, Анна Сушко и Инна Будаева. Почётного спортивного звания «Заслуженный тренер России» в конце июня этого года удостоен Максим Ситдиков. Вчера он также получил удостоверение и нагрудный знак. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Всего за 2022 год спортсменам Бурятии удалось принять участие и завоевать медали на чемпионатах и первенствах Европы, Азии и мира по таким видам спорта, как тайский бокс, стрельба из лука, гиревой спорт, универсальный бой, спортивное метание ножа, спорт лиц с поражением ОДА (шашки, стрельба из лука).

Бурятия спорт премия награждение

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