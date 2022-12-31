Спортсмены Бурятии получили госпремии и почётные звания

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Сертификаты вручил глава республики Алексей Цыденов



В пятницу, 30 декабря, в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на получение единовременных государственных спортивных премий и почётных спортивных званий. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил премии по итогам второго полугодия 2022 года. За этот период спортсмены республики завоевали 14 медалей: 6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые в гиревом спорте, в спорте для лиц с поражением ОДА (дисциплина – шашки), в спортивном метании ножа, а также в универсальном бою на чемпионатах и первенствах мира и Азии.



Заслуженные награды получили:

- Виктор Бадмаев за бронзовую медаль чемпионата мира по универсальному бою;

- Даша Жамбалов за успешную подготовку бронзового призёра чемпионата мира по универсальному бою;

- Анастасия Балаганская за бронзовую медаль чемпионата мира по универсальному бою;

- Даша Жамбалов за золотую медаль чемпионата мира по универсальному бою;

- Сергей Каргин за серебряную медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок длинный цикл»;

- Дмитрий Коломин за золотую и серебряную медали первенства мира и серебряную медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл»;

- Андрей Рассадин за успешную подготовку победителя и серебряного призёра первенства мира и серебряных призёров чемпионата мира по гиревому спорту;

- Андрей Рассадин за золотую медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»;

- Сергей Леонов за успешную подготовку победителя чемпионата мира по гиревому спорту;

- Сергей Любимский за золотую и серебряную медали чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл»,

- Денис Кудашев за успешную подготовку победителя и серебряного призёра чемпионата мира по гиревому спорту;

- Александр Халтагаров за золотую медаль чемпионата мира и золотую и бронзовую медали чемпионата Азии по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;

- Олег Болсохоев за успешную подготовку победителя чемпионата мира и победителя и бронзового призёра чемпионата Азии по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



Также в конце торжественной части награждения удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный мастер спорта России» за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта получили Валентина Протасова, Анна Сушко и Инна Будаева. Почётного спортивного звания «Заслуженный тренер России» в конце июня этого года удостоен Максим Ситдиков. Вчера он также получил удостоверение и нагрудный знак. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Всего за 2022 год спортсменам Бурятии удалось принять участие и завоевать медали на чемпионатах и первенствах Европы, Азии и мира по таким видам спорта, как тайский бокс, стрельба из лука, гиревой спорт, универсальный бой, спортивное метание ножа, спорт лиц с поражением ОДА (шашки, стрельба из лука).



