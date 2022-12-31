В республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, по северу до -43, по Прибайкалью при снеге -14,-19, днём -17,-22, местами до -12, по крайнему северу -27,-32.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -24,-26, днём -17,-19.
В последний день декабря в Улан-Удэ до -19 градусов
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