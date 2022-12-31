31 декабря

30 декабря

Популярное

В последний день декабря в Улан-Удэ до -19 градусов

В последний день декабря в Улан-Удэ до -19 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, по северу до -43, по Прибайкалью при снеге -14,-19, днём -17,-22, местами до -12, по крайнему северу -27,-32.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -24,-26, днём -17,-19.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске открыли мемориальную доску Герою Советского Союза
В Иркутске открыли мемориальную доску Герою Советского Союза
Общество, 30.12.2022
Телефонист Борис Пискунов был удостоен «Золотой Звезды» за мужество и героизм в Великой Отечественной
В Улан-Удэ пройдёт шахматный турнир
В Улан-Удэ пройдёт шахматный турнир
Общество, 30.12.2022
Соревнования проведут в Рождество Христово
В Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив по бурятскому языку
В Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив по бурятскому языку
Общество, 30.12.2022
Он состоится в центральной городской библиотеке
В Бурятии выбрали лучших тайбоксёров
В Бурятии выбрали лучших тайбоксёров
Общество, 30.12.2022
Также состоялись выборы нового председателя федерации тайского бокса РБ
В райцентре Бурятии завершено строительство водовода
В райцентре Бурятии завершено строительство водовода
Общество, 30.12.2022
Новый объект водоснабжения появился в селе Турунтаево
В Улан-Удэ открылась выставка «Мой красивый край»
В Улан-Удэ открылась выставка «Мой красивый край»
Общество, 30.12.2022
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
Военнослужащие ВВО в 2023 году продолжат реконструкцию БАМа
Военнослужащие ВВО в 2023 году продолжат реконструкцию БАМа
Общество, 30.12.2022
Земляное полотно уложат на оставшихся 9 объектах
В Иркутске откроют новую детскую поликлинику
В Иркутске откроют новую детскую поликлинику
Общество, 30.12.2022
Она начнёт работу весной следующего года
Театр Бурятии и соццентр поставили новогоднюю сказку
Театр Бурятии и соццентр поставили новогоднюю сказку
Общество, 30.12.2022
Премьера «Щелкунчика» состоялась в Селенгинском центре помощи семье и детям
В Монголии восстановят древнюю столицу Каракорум
В Монголии восстановят древнюю столицу Каракорум
Общество, 30.12.2022
В настоящее время город является центром сомона Хархорин аймака Уверхангай
В Иркутске электротранспортом управляют Деды Морозы и Снегурочки
В Иркутске электротранспортом управляют Деды Морозы и Снегурочки
Общество, 30.12.2022
Водители троллейбусов и трамваев перевоплотились в новогодних персонажей
В Бурятии наградили участников Восточного экономического форума
В Бурятии наградили участников Восточного экономического форума
Общество, 30.12.2022
Павильон республики был признан лучшим в этом году
В Иркутской области работают 28 ледовых переправ
В Иркутской области работают 28 ледовых переправ
Общество, 30.12.2022
В МЧС призывают соблюдать правила безопасности 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^