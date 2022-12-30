В МЧС призывают соблюдать правила безопасности
В Иркутской области для безопасного пересечения водных объектов действуют 28 ледовых переправ, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Шесть из них были введены в эксплуатацию в минувший четверг: по две в Катангском районе через реку Нижняя Тунгуска в населённых пунктах Непа, Ербогачен и в Мамско-Чуйском районе через реку Витим в посёлках Мама и Витимский, по одной в Чунском районе через реку Чуна «Веселый-Паренда» и в Шелеховском районе через Иркут в селе Введенщина.
Сотрудники МЧС России обращают внимание автолюбителей на необходимость выполнения требований безопасного передвижения по ледовым дорогам.
- Обязательно соблюдение скоростных режимов и дистанции между автомобилями! Не допускается превышение максимальной нагрузки на лёд, запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим, - отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области работают 28 ледовых переправ
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