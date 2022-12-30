В Иркутской области работают 28 ледовых переправ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В МЧС призывают соблюдать правила безопасности



В Иркутской области для безопасного пересечения водных объектов действуют 28 ледовых переправ, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



Шесть из них были введены в эксплуатацию в минувший четверг: по две в Катангском районе через реку Нижняя Тунгуска в населённых пунктах Непа, Ербогачен и в Мамско-Чуйском районе через реку Витим в посёлках Мама и Витимский, по одной в Чунском районе через реку Чуна «Веселый-Паренда» и в Шелеховском районе через Иркут в селе Введенщина.



Сотрудники МЧС России обращают внимание автолюбителей на необходимость выполнения требований безопасного передвижения по ледовым дорогам.



- Обязательно соблюдение скоростных режимов и дистанции между автомобилями! Не допускается превышение максимальной нагрузки на лёд, запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим, - отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.



