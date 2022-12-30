Тема была новогодняя
В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл конкурс на лучшую стенгазету «Новый год - 2023».
Конкурсные работы оценивались по принципу актуальности и оригинальности подачи информации. Всего было представлено 10 стенгазет. По итогам конкурса лучшими признаны стенгазеты осуждённых 4 и 5 отрядов учреждения.
- Мероприятие проведено в целях развития творческого потенциала осуждённых, стимулирования у них потребности в повышении творческого уровня, выявления их индивидуальных способностей, а также для расширения форм досуга и организации полезной занятости, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии выбрали лучшую стенгазету
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Потребовалось прокурорское вмешательство
Школьники загадали это желание на Новый год
С осуждёнными провели занятие
Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор
Валентина Николаевна Сидякина около 30 лет проработала в воспитательной колонии
Отправили бензиновую электростанцию, гидравлический домкрат, пуско-зарядное устройство и многое другое
С журналистами побеседовала директор цирка
Сардана Егорова была награждена посмертно орденом Пирогова
Утки не улетели в тёплые края, а остались на зиму в республике
На спецтехнику надели новогодние шапки
Специалисты работают круглосуточно
В будущем году планируют отремонтировать почти 500 домов
Неравнодушные жители республики собрали деньги на новое дерево
Никита Бычко с детства мечтал стать военным
В городе оказалось непросто найти легальное дерево