В улан-удэнской колонии выбрали лучшую стенгазету

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Тема была новогодняя



В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл конкурс на лучшую стенгазету «Новый год - 2023».



Конкурсные работы оценивались по принципу актуальности и оригинальности подачи информации. Всего было представлено 10 стенгазет. По итогам конкурса лучшими признаны стенгазеты осуждённых 4 и 5 отрядов учреждения.



- Мероприятие проведено в целях развития творческого потенциала осуждённых, стимулирования у них потребности в повышении творческого уровня, выявления их индивидуальных способностей, а также для расширения форм досуга и организации полезной занятости, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

