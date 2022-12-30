Потребовалось прокурорское вмешательство
16 декабря жители Балаганского района Иркутской области обратились в прокуратуру и сообщили об отсутствии ограждения новогодней ели.
- В ходе надзорных мероприятий выявлено отсутствие технических конструкций ограждения новогодней ели, расположенной на Центральной площади посёлка Балаганск, что могло привести к негативным последствиям, создавало угрозу безопасности граждан. На этом основании прокурор района объявил главе поселения предостережение о недопустимости нарушения закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
После прокурорского вмешательства администрацией Балаганского муниципального образования проведены мероприятия по благоустройству территории, вокруг ели установлено каркасное ограждение.
В Иркутской области с трудом оградили ёлку на площади в посёлке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Потребовалось прокурорское вмешательство
Школьники загадали это желание на Новый год
С осуждёнными провели занятие
Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор
Валентина Николаевна Сидякина около 30 лет проработала в воспитательной колонии
Отправили бензиновую электростанцию, гидравлический домкрат, пуско-зарядное устройство и многое другое
С журналистами побеседовала директор цирка
Сардана Егорова была награждена посмертно орденом Пирогова
Утки не улетели в тёплые края, а остались на зиму в республике
На спецтехнику надели новогодние шапки
Специалисты работают круглосуточно
В будущем году планируют отремонтировать почти 500 домов
Неравнодушные жители республики собрали деньги на новое дерево
Никита Бычко с детства мечтал стать военным
В городе оказалось непросто найти легальное дерево