В Иркутской области с трудом оградили ёлку на площади в посёлке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Потребовалось прокурорское вмешательство



16 декабря жители Балаганского района Иркутской области обратились в прокуратуру и сообщили об отсутствии ограждения новогодней ели.



- В ходе надзорных мероприятий выявлено отсутствие технических конструкций ограждения новогодней ели, расположенной на Центральной площади посёлка Балаганск, что могло привести к негативным последствиям, создавало угрозу безопасности граждан. На этом основании прокурор района объявил главе поселения предостережение о недопустимости нарушения закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



После прокурорского вмешательства администрацией Балаганского муниципального образования проведены мероприятия по благоустройству территории, вокруг ели установлено каркасное ограждение.

