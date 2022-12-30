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В Иркутской области с трудом оградили ёлку на площади в посёлке

В Иркутской области с трудом оградили ёлку на площади в посёлке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Потребовалось прокурорское вмешательство

16 декабря жители Балаганского района Иркутской области обратились в прокуратуру и сообщили об отсутствии ограждения новогодней ели.

- В ходе надзорных мероприятий выявлено отсутствие технических конструкций ограждения новогодней ели, расположенной на Центральной площади посёлка Балаганск, что могло привести к негативным последствиям, создавало угрозу безопасности граждан. На этом основании прокурор района объявил главе поселения предостережение о недопустимости нарушения закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После прокурорского вмешательства администрацией Балаганского муниципального образования проведены мероприятия по благоустройству территории, вокруг ели установлено каркасное ограждение.
прокуратура

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