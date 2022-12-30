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Улицы Улан-Удэ от снега очищает 53 единицы техники

Улицы Улан-Удэ от снега очищает 53 единицы техники
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Специалисты работают круглосуточно

53 единицы техники очищают городские улицы в Улан-Удэ, сообщили в комбинате по благоустройству.

Накануне ночью два комплекса: грейдера, снегопогрузчики, трактора-щетки и большегрузные машины очистили от снега пр. Строителей, ул. Ботаническую, ул. Лимонова. Работы проводились в несколько этапов. Сначала грейдер срезает снежные наросты, затем тракторная щетка подметает проезжую часть, после чего снегопогрузчик с помощью транспортера сразу загружает снег в большегрузные машины.

Тракторные щётки подмели проезжие части на ул. Конечной, пр. Строителей, ул. Н. Петрова. Мини-трактора подмели пешеходные зоны на Арбате, площади Советов, Мемориале Победы, тротуары на улицах Конечной, Ключевской, Тобольской.

С двух часов ночи снег вывозят с городских улиц. Сегодня работы запланированы на следующих участках: на ул. Балтахинова, Удинском мосту, ул. Кабанской, ул. Ленина, ул. Ербанова, ул. Смолина, ул. Куйбышева, ул. Революции 1905 года, ул. Ботанической, ул. Лимонова, ул. Маяковского, ул. Шаляпина, на пр. Строителей, ул. Бабушкина, ул. Ключевской, ул. Конечной, ул. Любови Шевцовой, ул. Н. Нищенко.

- Мы продолжаем очищать улицы в круглосуточном режиме. Основная часть механизированной уборки проводится в ночное время, когда на дорогах практически нет машин, чтобы не препятствовать движению транспорта днем. За последние сутки с улиц города мы вывезли 800 кубометров снега, - говорит директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Также уборщики территорий вручную очищают пешеходные зоны, остановки и лестницы.

За последние сутки на скользкие участки высыпано 326 тонн песка.

Сообщать о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.
уборка снега

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