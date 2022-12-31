В Бурятии опубликован график работы спортивных учреждений республики в новогодние каникулы
- Для занятий спортом нет каникул и праздников. Наши двери открыты каждый день. Ну почти, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Региональные спортивные учреждения ждут всех приверженцев здорового образа жизни с 1 по 8 января согласно графику:
Спортучреждения Бурятии ждут посетителей в новогодние каникулы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Открывшийся ФАП оснащён необходимым медицинским оборудованием
В республике опубликован график работы спортивных учреждений региона в новогодние каникулы
10-летний мальчик познакомился с различными службами полиции
Они посетили детский центр «Малышок» и вручили новогодние подарки
В канун нового года у всероссийского совета «Движения первых» в Бурятии появился руководитель
Дамнин Мунконов подкрепил поздравления старинным бурятским пожеланием
История с долгостроями в республике может завершиться в 2023 году
Сертификаты вручил глава республики Алексей Цыденов
Соревнования пройдут весной следующего года
В республике переменная облачность
Вход на мероприятие свободный
Телефонист Борис Пискунов был удостоен «Золотой Звезды» за мужество и героизм в Великой Отечественной
Соревнования проведут в Рождество Христово
Он состоится в центральной городской библиотеке
Также состоялись выборы нового председателя федерации тайского бокса РБ