Спортучреждения Бурятии ждут посетителей в новогодние каникулы

- Для занятий спортом нет каникул и праздников. Наши двери открыты каждый день. Ну почти, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.Региональные спортивные учреждения ждут всех приверженцев здорового образа жизни с 1 по 8 января согласно графику: