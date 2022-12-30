В Бурятии капитально отремонтировали более 600 многоквартирных домов

Общество, Фото: фонд капремонта Бурятии

В будущем году планируют отремонтировать почти 500 домов



Фонд капитального ремонта Бурятии подвёл предварительные итоги своей работы в 2022 году.



В этом году было капитально отремонтировано более 600 многоквартирных домов. Подготовлено почти 500 проектов на ремонт жилых домов на будущий год.



- Уровень собираемости взносов в этом году составил более 100 процентов– и это ещё не полный объем результатов работы в уходящем году, - сообщил минстрой Бурятии.



Уже утверждена проектно-сметная документация на проведение капремонта многоквартирных домов из плана на 2023 год. На разработку документации будет направлено 870 млн руб.

