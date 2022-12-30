30 декабря

29 декабря

Популярное

В Бурятии капитально отремонтировали более 600 многоквартирных домов

В Бурятии капитально отремонтировали более 600 многоквартирных домов
Общество,  Фото:фонд капремонта Бурятии
В будущем году планируют отремонтировать почти 500 домов

Фонд капитального ремонта Бурятии подвёл предварительные итоги своей работы в 2022 году.

В этом году было капитально отремонтировано более 600 многоквартирных домов. Подготовлено почти 500 проектов на ремонт жилых домов на будущий год.

- Уровень собираемости взносов в этом году составил более 100 процентов– и это ещё не полный объем результатов работы в уходящем году, - сообщил минстрой Бурятии.

Уже утверждена проектно-сметная документация на проведение капремонта многоквартирных домов из плана на 2023 год. На разработку документации будет направлено 870 млн руб.
капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дороги Улан-Удэ будут посыпать «Дед Мороз» и «Снегурочка»
Общество, 30.12.2022
На спецтехнику надели новогодние шапки
Улицы Улан-Удэ от снега очищает 53 единицы техники
Улицы Улан-Удэ от снега очищает 53 единицы техники
Общество, 30.12.2022
Специалисты работают круглосуточно
В Бурятии капитально отремонтировали более 600 многоквартирных домов
В Бурятии капитально отремонтировали более 600 многоквартирных домов
Общество, 30.12.2022
В будущем году планируют отремонтировать почти 500 домов
Оставшимся без ёлки одиноким пенсионерам из Улан-Удэ вернули Новый год
Оставшимся без ёлки одиноким пенсионерам из Улан-Удэ вернули Новый год
Общество, 30.12.2022
Неравнодушные жители республики собрали деньги на новое дерево
У улан-удэнцев возникли трудности с покупкой новогодних ёлок
У улан-удэнцев возникли трудности с покупкой новогодних ёлок
Общество, 30.12.2022
В городе оказалось непросто найти легальное дерево
В Улан-Удэ открыли главную ёлку
В Улан-Удэ открыли главную ёлку
Общество, 30.12.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздничного открытия ёлки
В Бурятии сельчане пожаловались на ёлку «не для всех» отличников
В Бурятии сельчане пожаловались на ёлку «не для всех» отличников
Общество, 30.12.2022
Районных чиновников заподозрили в дискриминации детей
В Бурятии упали цены на капусту, свёклу и морковь
В Бурятии упали цены на капусту, свёклу и морковь
Общество, 30.12.2022
Зато в ноябре в республике подорожали картошка и молоко
В Бурятии районная больница не отчиталась о потраченных субсидиях
В Бурятии районная больница не отчиталась о потраченных субсидиях
Общество, 30.12.2022
Главбуха привлекли к административной ответственности 
В Бурятии детей через суд включат в «долю» на жильё
В Бурятии детей через суд включат в «долю» на жильё
Общество, 30.12.2022
Осуждённая мать не успела этого сделать самостоятельно 
В Улан-Удэ выступят виртуозы из Монголии
В Улан-Удэ выступят виртуозы из Монголии
Общество, 30.12.2022
В столицу Бурятии вновь приедут артисты Монгольской государственной консерватории

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^