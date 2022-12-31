Соревнования пройдут весной следующего года
С 13 по 15 апреля 2023 года в Бурятии состоится XXII Байкальский лыжный марафон «Baikal Ski». Соревнования по лыжным гонкам проведут в селе Максимиха Баргузинского района, в акватории озера Байкал.
Забеги стартуют 14 апреля в 11:30, 15 апреля – в 12:00. Спортсмены посоревнуются на дистанциях 1 км, 1,5 км, 3 км, 5 км, 10 км, 20 км, 30 км и 50 км. На всех дистанциях используется свободный стиль передвижения.
Участие в марафоне примут возрастные категории 2004 г.р. и старше, 2005-2006 гг.р., 2007-2008 гг.р., 2008 г.р. и старше, 2009-2010 гг.р., 2011-2012 гг.р., 2013 г.р. и младше.
Победители и призёры награждаются грамотами, медалями и призами. Участники, прошедшие полную дистанцию 10-50 км во второй день соревнований, получат медаль финишёра.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пробегут Байкальский лыжный марафон
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