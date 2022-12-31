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Главврач Тункинской больницы поздравил жителей Бурятии с Новым годом

Главврач Тункинской больницы поздравил жителей Бурятии с Новым годом
Общество,  Фото:Тункинская ЦРБ
Дамнин Мунконов подкрепил поздравления старинным бурятским пожеланием

Главный врач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов поздравил жителей Бурятии с Новым годом.

- В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших самых искренних силах подарить своим близким и родным самое дорогое — это тепло, объятия и любовь! Пусть Новый Год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех помогает всем вашим начинаниям всегда и во всем! С Новым годом! Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим семьям! С новым годом, с новым счастьем! С уважением, главный врач Тункинской ЦРБ, - поздравляет Дамнин Мунконов.

Свои праздничные слова он подкрепил старинным бурятским пожеланием:
«Арбан табанай haрадал
Талмайран жаргаарай,
атар газарай ногоондол
халюуран жаргаарай!»

Что переводится, как:
«Пусть, как свет от полнолунья, простирается путь земной к добру.
Счастье пусть твоё переливается, как степные травы на ветру!»

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно главврач Тункинской ЦРБ подвёл итоги работы за год. Дамнин Мунконов рассказал о нововведениях, внушающей статистике и планах на будущее.
Тункинская ЦРБ Бурятия Новый год

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