Дамнин Мунконов подкрепил поздравления старинным бурятским пожеланием
Главный врач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов поздравил жителей Бурятии с Новым годом.
- В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших самых искренних силах подарить своим близким и родным самое дорогое — это тепло, объятия и любовь! Пусть Новый Год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех помогает всем вашим начинаниям всегда и во всем! С Новым годом! Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим семьям! С новым годом, с новым счастьем! С уважением, главный врач Тункинской ЦРБ, - поздравляет Дамнин Мунконов.
Свои праздничные слова он подкрепил старинным бурятским пожеланием:
«Арбан табанай haрадал
Талмайран жаргаарай,
атар газарай ногоондол
халюуран жаргаарай!»
Что переводится, как:
«Пусть, как свет от полнолунья, простирается путь земной к добру.
Счастье пусть твоё переливается, как степные травы на ветру!»
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно главврач Тункинской ЦРБ подвёл итоги работы за год. Дамнин Мунконов рассказал о нововведениях, внушающей статистике и планах на будущее.
Главврач Тункинской больницы поздравил жителей Бурятии с Новым годом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
История с долгостроями в республике может завершиться в 2023 году
Сертификаты вручил глава республики Алексей Цыденов
Соревнования пройдут весной следующего года
В республике переменная облачность
Вход на мероприятие свободный
Телефонист Борис Пискунов был удостоен «Золотой Звезды» за мужество и героизм в Великой Отечественной
Соревнования проведут в Рождество Христово
Он состоится в центральной городской библиотеке
Также состоялись выборы нового председателя федерации тайского бокса РБ
Новый объект водоснабжения появился в селе Турунтаево
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
Земляное полотно уложат на оставшихся 9 объектах
Она начнёт работу весной следующего года
Премьера «Щелкунчика» состоялась в Селенгинском центре помощи семье и детям
В настоящее время город является центром сомона Хархорин аймака Уверхангай