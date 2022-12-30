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В Иркутске открыли мемориальную доску Герою Советского Союза

В Иркутске открыли мемориальную доску Герою Советского Союза
Общество,  Фото:пресс-служба думы Иркутска
Телефонист Борис Пискунов был удостоен «Золотой Звезды» за мужество и героизм в Великой Отечественной

Торжественное открытие новой мемориальной доски Герою Советского Союза Борису Пискунову состоялось в Иркутске 28 декабря. Знак памяти установили на фасаде дома №78 по улице Красных Мадьяр, где он проживал.

В открытии приняли участие депутаты думы Иркутска, представители управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города, Совета почётных граждан Иркутска, Иркутской областной общественной организации ветеранов войны, труда Вооружённых сил и правоохранительных органов, учащиеся школы № 14, родственники героя, местные жители.

Борис Андреевич Пискунов родился 11 мая 1921 года в Свердловске (Екатеринбурге). В августе 1940 года был призвал в Красную Армию. Участвовал в боях под Орлом, Севском, Новгород-Северским, Лоевым, Речицей. Будучи телефонистом в Великой Отечественной войне за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм получил звание Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». В 1946 году окончил Иркутское военное училище связи. С 1960 года считался майором в запасе. Жил в Иркутске, работал в Кировском районном отделе внутренних дел. Скончался 21 июня 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.
Великая Отечественная Иркутск мемориальная доска Герои Советского Союза

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