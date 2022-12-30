Также состоялись выборы нового председателя федерации тайского бокса РБ
29 декабря в Бурятии прошло отчётно-выборное собрание федерации тайского бокса – муайтай республики. На мероприятие состоялось награждение лучших спортсменов и тренеров региона.
«Бойцом года» был признан Бато Бадархаев. Среди женщин лучшей стала Екатерина Карнакова. Среди детей – Анастасия Б.
«Тренером года» была названа Оюна Абдулмуслимова. Премию «Прорыв года» получили спортклуб «Пересвет» и спортивная школа №16 «Забайкалец» в лице Баира Цынгеева. Номинантам были вручены грамоты и денежные призы.
Также на собрании прошли выборы нового председателя федерации и заместителя. Жаргал Очиров сложил полномочия председателя ФТБМ РБ и предложил выбрать новым председателем Аюра Базарова, а заместителем – Арсалана Батуева. Исполнительным директором федерации назначена Мария Водорацкая. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
В Бурятии выбрали лучших тайбоксёров
Общество, Фото:
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