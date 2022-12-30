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Росгвардейцы познакомили улан-удэнских школьников с работой кинолога

Росгвардейцы познакомили улан-удэнских школьников с работой кинолога
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Школьники загадали это желание на Новый год

В Улан-Удэ в рамках Всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения» росгвардейцы исполнили новогоднюю мечту старшеклассников. Ребята написали письмо Деду Морозу, в котором загадали желание увидеть настоящих служебных собак и познакомиться с работой кинологической службы.

Специалист кинологической службы территориального управления Росгвардии старший лейтенант Юрий Семенов поделился особенностями работы и рассказал о служебных собаках инженерно-технического подразделения ОМОН «Кречет».

- Выполнять задачи росгвардейцам помогают немецкие и восточно-европейские овчарки. Основное направление их деятельности - это минно-розыскная служба. На первом этапе дрессировки социализируем собаку, приучаем её не реагировать на людей, городской шум, также не бояться, например, выстрелов, хлопков, которые могут отвлечь собаку. В течение полутора лет собак обучают поиску различных взрывчатых веществ, затем они сдают общий экзамен, по итогам которого они зачисляются на службу. Но и затем на протяжении службы надо поддерживать навыки у собак и ежедневно проводить тренировки. Важно, чтобы минно-розыскная собака была активной, подвижной, легко обучаемой и, самое главное, преданной, - рассказал детям старший лейтенант Юрий Семенов.



Ученики 10 класса улан-удэнской школы № 18 с интересом осмотрели вольеры, где располагаются служебные собаки, тренировочную базу, макет вертолёта для отработки беспарашютного десантирования, а также учебный класс по подготовке взрывотехников с выхолощенными боеприпасами, муляжами и макетами самодельных взрывных устройств.

- Сегодня исполнили мою мечту, познакомили с профессией кинолога. Я планирую поступать на кинологический факультет, поэтому мне было необходимо узнать специфику деятельности. Я уже занимаюсь с собакой и научил её выполнять простые команды «лежать», «сидеть», «ко мне», - поделился ученик 10 класса Никита.

В завершение встречи Никите, Алине и Геле рассказали об условиях поступления на кинологический факультет Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия кинологи

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