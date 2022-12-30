Новый объект водоснабжения появился в селе Турунтаево
В Прибайкальском районе Бурятии завершено строительство водовода для комплексного жилищного строительства в микрорайоне Черемшанский в селе Турунтаево. Объект водоснабжения стал четвёртым из запланированных к строительству в 2022 году в республике. Его запуск в работу обеспечит более 1000 жителей региона чистой питьевой водой.
Ранее в эксплуатацию были введены ещё 3 объекта: в городе Кяхта, в улусе Нур-Селение и селе Тарбагатай. Они уже обеспечили доступ к водоснабжению для более 4,2 тысяч человек.
Всего с момента начала программы в эксплуатацию уже были введены 10 объектов питьевого водоснабжения в городе Улан-Удэ и пяти районах Бурятии.
В период 2023–2024 гг. планируется довести количество построенных и реконструированных объектов до 38. К федеральной программе присоединятся ещё 8 районов республики: Северо-Байкальский, Еравнинский, Баргузинский, Кижингинский, Кабанский, Селенгинский, Закаменский, Окинский, а также город республиканского значения Северобайкальск.
Благодаря проведённым мероприятиям к концу 2024 года доля жителей региона, обеспеченных питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна составить 68,4%, городского населения – 99%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прибайкальского района.
В райцентре Бурятии завершено строительство водовода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Телефонист Борис Пискунов был удостоен «Золотой Звезды» за мужество и героизм в Великой Отечественной
Соревнования проведут в Рождество Христово
Он состоится в центральной городской библиотеке
Также состоялись выборы нового председателя федерации тайского бокса РБ
Новый объект водоснабжения появился в селе Турунтаево
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
Земляное полотно уложат на оставшихся 9 объектах
Она начнёт работу весной следующего года
Премьера «Щелкунчика» состоялась в Селенгинском центре помощи семье и детям
В настоящее время город является центром сомона Хархорин аймака Уверхангай
Водители троллейбусов и трамваев перевоплотились в новогодних персонажей
Павильон республики был признан лучшим в этом году
В МЧС призывают соблюдать правила безопасности
Тема была новогодняя
Потребовалось прокурорское вмешательство