В райцентре Бурятии завершено строительство водовода

Общество, Фото: пресс-служба администрации Прибайкальского района

Новый объект водоснабжения появился в селе Турунтаево



В Прибайкальском районе Бурятии завершено строительство водовода для комплексного жилищного строительства в микрорайоне Черемшанский в селе Турунтаево. Объект водоснабжения стал четвёртым из запланированных к строительству в 2022 году в республике. Его запуск в работу обеспечит более 1000 жителей региона чистой питьевой водой.



Ранее в эксплуатацию были введены ещё 3 объекта: в городе Кяхта, в улусе Нур-Селение и селе Тарбагатай. Они уже обеспечили доступ к водоснабжению для более 4,2 тысяч человек.



Всего с момента начала программы в эксплуатацию уже были введены 10 объектов питьевого водоснабжения в городе Улан-Удэ и пяти районах Бурятии.



В период 2023–2024 гг. планируется довести количество построенных и реконструированных объектов до 38. К федеральной программе присоединятся ещё 8 районов республики: Северо-Байкальский, Еравнинский, Баргузинский, Кижингинский, Кабанский, Селенгинский, Закаменский, Окинский, а также город республиканского значения Северобайкальск.



Благодаря проведённым мероприятиям к концу 2024 года доля жителей региона, обеспеченных питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна составить 68,4%, городского населения – 99%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прибайкальского района.

