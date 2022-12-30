С осуждёнными провели занятие
Специалист Республиканского наркологического диспансера провёл занятие «Визуализация жизненных целей» с осуждёнными, отбывающими наказание в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ.
- Мероприятие прошло с осуждёнными, принимающими участие в реализации ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В рамках тренинга присутствующие проанализировали причины, способствующие совершению ими преступлений, осознали свои ошибки, поставили перед собой цели и задачи на будущее для дальнейшей успешной адаптации после освобождения из исправительного учреждения.
В Улан-Удэ осуждённых научили визуализировать
Общество, Фото:
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