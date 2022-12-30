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В Бурятии напомнили, как избежать пищевых отравлений в праздники

В Бурятии напомнили, как избежать пищевых отравлений в праздники
Общество,  Фото:pixabay.com.
Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников не только для детей, но и для взрослых. Вместе с тем, в новогодние дни возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.

При нарушении сроков годности и условий хранения пищевые продукты портятся, становясь средой для накопления микроорганизмов, в том числе возбудителей кишечных инфекций. Прежде всего к таким продуктам относятся:
- многокомпонентные заправленные салаты;
- кондитерские изделия с кремом;
- блюда из рубленого мяса (рулеты, паштеты);
- заливные блюда, в том числе студень, холодец;
- домашние морсы и другие блюда, не подвергнутые повторной тепловой обработке после их хранения.

Чтобы праздник оставил только приятные впечатления, в управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили основные правила профилактики пищевых отравлений и острых кишечных инфекций:
- приобретайте продукты питания только в местах санкционированной торговли. Обращайте внимание на условия реализации, срок годности продукции;
- обеспечьте качественную тепловую обработку кулинарных блюд, особенно внимательно отнеситесь к приготовлению блюд, в состав которых входит мясо птицы, яйцо пищевое;
- во время приготовления пищи в домашних условиях соблюдайте правила личной гигиены, тщательно промывайте сырые продукты (мясо, рыбу, овощи, фрукты);
- салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовьте с учётом последующего соблюдения срока их хранения, не более 12 часов при температуре +2-+6℃. Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;
- избегайте длительных застолий, не злоупотребляйте алкоголем;
- обратите внимание на рацион детей – праздничные блюда должные соответствовать возрастным и физиологическим потребностям организма;
- не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей в случае появления признаков инфекционных заболеваний (температура, расстройство стула, тошнота, боль в животе и пр.).

В случае ухудшения состояния здоровья не занимайтесь самолечением. Обратитесь за медицинской помощью в медицинскую организацию.

- Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций поможет сделать новогоднее застолье благоприятным и безопасным для здоровья, избежать кишечных инфекций и пищевых отравлений! Будьте здоровы! – подытожили в управлении. 


Роспотребнадзор Новый год

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