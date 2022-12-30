В Бурятии напомнили, как избежать пищевых отравлений в праздники









Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников не только для детей, но и для взрослых. Вместе с тем, в новогодние дни возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.При нарушении сроков годности и условий хранения пищевые продукты портятся, становясь средой для накопления микроорганизмов, в том числе возбудителей кишечных инфекций. Прежде всего к таким продуктам относятся:- многокомпонентные заправленные салаты;- кондитерские изделия с кремом;- блюда из рубленого мяса (рулеты, паштеты);- заливные блюда, в том числе студень, холодец;- домашние морсы и другие блюда, не подвергнутые повторной тепловой обработке после их хранения.Чтобы праздник оставил только приятные впечатления, в управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили основные правила профилактики пищевых отравлений и острых кишечных инфекций:- приобретайте продукты питания только в местах санкционированной торговли. Обращайте внимание на условия реализации, срок годности продукции;- обеспечьте качественную тепловую обработку кулинарных блюд, особенно внимательно отнеситесь к приготовлению блюд, в состав которых входит мясо птицы, яйцо пищевое;- во время приготовления пищи в домашних условиях соблюдайте правила личной гигиены, тщательно промывайте сырые продукты (мясо, рыбу, овощи, фрукты);- салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовьте с учётом последующего соблюдения срока их хранения, не более 12 часов при температуре +2-+6℃. Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;- избегайте длительных застолий, не злоупотребляйте алкоголем;- обратите внимание на рацион детей – праздничные блюда должные соответствовать возрастным и физиологическим потребностям организма;- не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей в случае появления признаков инфекционных заболеваний (температура, расстройство стула, тошнота, боль в животе и пр.).В случае ухудшения состояния здоровья не занимайтесь самолечением. Обратитесь за медицинской помощью в медицинскую организацию.- Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций поможет сделать новогоднее застолье благоприятным и безопасным для здоровья, избежать кишечных инфекций и пищевых отравлений! Будьте здоровы! – подытожили в управлении.