В Улан-Удэ пройдёт шахматный турнир

Соревнования проведут в Рождество Христово



7 января 2023 года в столице Бурятии состоится шахматный турнир по блицу. Соревнования проведут в шахматном клубе Улан-Удэ.



Регистрация участников пройдёт с 11:30 до 11:55. Начало первого тура в 12:00.



Победители по рейтинговым категориям участников наградят денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.



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