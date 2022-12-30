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В Улан-Удэ пройдёт шахматный турнир

В Улан-Удэ пройдёт шахматный турнир
Общество,  Фото:pixabay.com
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7 января 2023 года в столице Бурятии состоится шахматный турнир по блицу. Соревнования проведут в шахматном клубе Улан-Удэ.

Регистрация участников пройдёт с 11:30 до 11:55. Начало первого тура в 12:00.

Победители по рейтинговым категориям участников наградят денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

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