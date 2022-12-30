В Улан-Удэ состоится встреча с поэтом и военным корреспондентом

Вход на мероприятие свободный



10 января в Улан-Удэ состоится встреча с поэтом и военным корреспондентом Анной Долгаревой. Мероприятие проведут в конференц-зале национальной библиотеки Бурятии.



Анна прочтёт стихи, а также ответит на вопросы гостей встречи. Начало в 19:00, вход свободный, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



Возрастное ограничение 16+



Справка



Анна Долгарева родилась в 1988 году. Член Союза писателей РФ, Союза писателей ЛНР. По первому образованию химик, по второму – политолог. По профессии журналист, в 2015-2017 годах работала военным корреспондентом в Донецкой и Луганской народных республиках. В 2019 году в сети распространилось её стихотворение, написанное к Дню космонавтики. Эти стихи принесли ей в 2019 году Григорьевскую премию и первые премии Всемирного дня поэзии и поэтического конкурса «45-й калибр».



В Москве она издала три сборника стихов. Публиковалась в журналах «Урал», «День и ночь», «Юность». Регулярно выступает с концертами в разных городах России и Донбасса. В 2021 году Анна стала победительницей всероссийской литературной премии имени Левитова в номинации авторов до 40 лет. В конце мая 2022 Долгарева стала победительницей VII всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест», а в начале июня 2022 получила приз читательских симпатий пушкинской премии «Лицей».

