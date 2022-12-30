Сотрудники больницы Улан-Удэ отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Отправили бензиновую электростанцию, гидравлический домкрат, пуско-зарядное устройство и многое другое



Сотрудники республиканской клинической больницы имени Семашко собрали более 200 тысяч рублей и на собранные деньги приобрели технику, необходимую нашим бойцам - бензиновая электростанция, гидравлический домкрат, пуско-зарядное устройство и многое другое.







По словам сотрудников больницы, «не так давно к главному врачу РКБ Шпаку Игорю Александровичу обратился один из мобилизованных сотрудников с просьбой помочь в приобретении необходимого инвентаря». Больнице удалось в кратчайшие сроки собрать деньги, закупить инвентарь и отправить его до праздников.



- Часть врачей больницы уже отправились ранее добровольцами в зону СВО. Сердечно-сосудистый хирург РКБ им. Н.А. Семашко дважды посетил зону боевых действий, где оказывал квалифицированную помощь бойцам РФ, местным жителям и пленным солдатам. После объявления частичной мобилизации, четверо сотрудников нашей больницы отправились, в том числе молодой врач анестезиолог-реаниматолог, - добавили в больнице.



