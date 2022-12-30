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У улан-удэнцев возникли трудности с покупкой новогодних ёлок

У улан-удэнцев возникли трудности с покупкой новогодних ёлок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе оказалось непросто найти легальное дерево

В середине декабря в Улан-Удэ заработали сразу четыре ёлочных базара – у сквера «Радуга», на остановке у Русского драматического театра на Терешковой, на «Акбэсе» на Шумяцкого и около ТЦ «Абсолют» на улице Кабанская.

В МУП «Городское лесничество» тогда сообщили, что предприятие будет продавать сосны с противопожарных разрывов и охранных зон ЛЭП, где их всё равно пришлось бы вырубить, а предприниматели привезут деревья из районных лесничеств.

Однако найти легальное новогоднее дерево в городе в итоге оказалось непросто. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта. Сначала к общественникам обратился разочарованный житель бурятской столицы. Мужчина заявил, что не смог приобрести сосну ни на одной из этих площадок.

- Хотел именно от лесхоза.  Там уверяют, что деревья добываются благодаря санитарной рубке у ЛЭП. Это значит, что экология не страдает и всё законно. Но почему-то легальные ёлочные базары не работали в этом году, – пожаловался улан-удэнец.

Активисты Народного фронта лично убедились, что такие сосны купить действительно трудно.

- Нам удалось найти только частных предпринимателей с сомнительным товаром, которые представлялись сотрудниками лесхоза. Причём цены у них гораздо выше заявленных – от 600-800 рублей, – рассказали они.

Общественники задались вопросом, почему так получилось и были ли вообще в этом году в Улан-Удэ ёлочные базары. Как сообщал «Байкал-Daily», символ Нового года можно приобрести в 11 районах республики – Хоринском, Заиграевском, Баунтовском, Северо-Байкальском, Мухоршибирском, Муйском, Кабанском, Иволгинском, Еравнинском, Бичурском и Кяхтинском.

ёлка Новый год ОНФ

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