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Про цирк Бурятии рассказали в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Про цирк Бурятии рассказали в эфире телеканала «Санкт-Петербург»
Общество, 
С журналистами побеседовала директор цирка

Утренний эфир 27 декабря в открытой студии телеканала «Санкт-Петербург» на Дворцовой площади выдался интересным, а все потому, что в гостях у журналистов побывала директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.

Наталья Владимировна вместе с заместителем председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Станиславом Молдовановым рассказала о гастролях Бурятского цирка, которые пройдут с 3 по 8 января.

- На выезде у нас будет 52 человека. Это артисты цирка, балетная труппа театра «Угол зрения» и Бурятская цирковая школа. На нашем представлении будут представлены почти все цирковые жанры: это и акробатика, гимнастика, воздушная гимнастика, жонглирование, знаменитые наши гуттаперчевые девочки, которые в своё время получили «Золотого клоуна» в Монте-Карло. Программа представляет симбиоз для детей и взрослых с приключениями, сделана с нашей этникой и, скорее всего, корнями уходит в учение буддизма, т.е. это путешествие по пяти буддийским странам, по пяти стихиям. Достаточно увлекательно, зрелищно и повествовательно, - сказала Наталья Борисова.


О крепких культурных связях между Санкт-Петербургом и Бурятией рассказал заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Станислав Молдованов.

- Что касается взаимодействия с Республикой Бурятия, должен сказать, что наше культурное сотрудничество весьма насыщенное и развивается оно в соответствии с Соглашением и Планом мероприятий дорожной карты. Здесь важно отметить, что коллеги из Государственного цирка Бурятии уже знакомы с Санкт-Петербургом и бывали на мероприятиях в составе труппы Санкт-Петербургского Государственного Большого цирка. Конечно, только цирковым направлением мы не ограничиваемся, - отметил Станислав Андреевич.

Кстати сказать, утро на Дворцовой площади выдалось морозным и дул пронизывающий питерский ветер. Но это не помешало интересному и душевному разговору, а пока шла запись эфира - акробат-жонглёр Бурятского цирка Александр Мальцев в колоритном бурятском дэгэле продемонстрировал профессиональное мастерство и настоящую выдержку.


С 3 по 8 января 2023 года на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена» г. Санкт-Петербурга пройдут гастроли Бурятского цирка. Коллектив цирка вместе с артистами театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы презентует цирковое шоу «Тайна пяти стихий» (0+). Это новое зрелищное представление приурочено к 100-летнему юбилею Бурятии и откроет тем самым юбилейный год.

цирк Санкт-Петербург

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