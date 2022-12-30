В Иркутске откроют новую детскую поликлинику

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Она начнёт работу весной следующего года



Новую детскую поликлинику №8 в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске откроют весной 2023 года. Сейчас на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы, выполнен ремонт, в медучреждении установлено оборудование, мебель. Полная стоимость объекта составила 750 млн рублей. Новое медицинское учреждение рассчитано на 32 тысячи детей. Специалисты будут принимать 350 пациентов в смену.



- 28 декабря выдано заключение стройнадзора Иркутской области о соответствии объекта всем строительным нормам и правилам. Нам предстоит получение заключения Роспотребнадзора и затем лицензирование медицинской деятельности. Поликлиника уже полностью укомплектована оборудованием, медицинской мебелью, помещения соответствуют современным требованиям, решён кадровый вопрос. Нам ничего не мешает выполнить свои обещания перед жителями Ленинского района. Весной 2023 года здесь начнём приём пациентов, - заявила заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова.



Напомним, новое здание детской поликлиники в иркутском микрорайоне Ново-Ленино строилось несколько лет. Строительные работы были начаты в 2015 году, в силу ряда причин в 2018 году строительство приостановили.



- Пришлось полностью перепроектировать объект, заново проходить все необходимые экспертизы, чтобы это медучреждение соответствовало всем необходимым современным требованиям. На завершение строительства в 2022 году было выделено около 240 млн рублей, - объяснил министр строительства региона Александр Галкин.



- Эта поликлиника - одна из самых крупных в Иркутской области. Она рассчитана на 32 тысячи детей. Площадь этого здания 13 тыс. кв. метров, а площадь приспособленного помещения старой поликлиники, в котором мы сейчас ведём приём пациентов – 1,2 тыс. кв. метров. То есть эта поликлиника больше в 10 раз! Хочу подчеркнуть, что в здании 13 отдельных входов-выходов. Это значит, что все потоки пациентов будут у нас разделены: вход для мам детей первого года жизни будет отдельным; пациенты с инфекционными заболеваниями не будут пересекаться с остальными; те, кто будут приходить с профилактической целью – у них своё отделение. Мы получим современное медицинское учреждение, которое позволит оказывать помощь на достойном уровне, - подчеркнула главный врач детской поликлиники №8 Жанна Есева.



В новом здании поликлиники оборудованы клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, физиоотделение, кабинеты лечебной физкультуры и массажа, душевой зал, два бассейна для занятий плаванием грудничков, а также детей дошкольного и школьного возраста. Размещено отделение медико-социальной помощи, отделение организации медицинской помощи в образовательных учреждениях, отделение неонатологии, подростковый центр, помещения дневного пребывания на 12 коек при отделении восстановительной медицины. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

