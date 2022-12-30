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В Иркутске электротранспортом управляют Деды Морозы и Снегурочки

В Иркутске электротранспортом управляют Деды Морозы и Снегурочки
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Водители троллейбусов и трамваев перевоплотились в новогодних персонажей

В Иркутске сотрудники местного муниципального транспортного предприятия подготовились к новогодним праздникам. Коллектив украсил фасады административных зданий, трамвайное и троллейбусное депо баннерами и праздничной световой иллюминацией, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

На линию маршрута №1 вышли два трамвая, оформленные яркой наружной подсветкой. Накануне Нового года управление ими, а также двумя троллейбусами взяли на себя Деды Морозы и Снегурочки.

– 30 и 31 декабря водители перевоплотятся в новогодних персонажей, чтобы поздравить горожан с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством, – поделился директор МУП «Иркутсгортранс» Сергей Майок.

Вагоновожатая Надежда Анисимова не первый год примеряет на себя роль внучки волшебника.

– Пассажиры на сказочный образ реагируют позитивно, особенно радуются такому преображению дети. Некоторые из них специально ждут «новогоднего трамвая», чтобы прокатиться и ощутить настроение праздника, – рассказала она.
Иркутск общественный транспорт трамвай Новый год троллейбус Дед Мороз

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