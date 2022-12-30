В Иркутске электротранспортом управляют Деды Морозы и Снегурочки

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Водители троллейбусов и трамваев перевоплотились в новогодних персонажей



В Иркутске сотрудники местного муниципального транспортного предприятия подготовились к новогодним праздникам. Коллектив украсил фасады административных зданий, трамвайное и троллейбусное депо баннерами и праздничной световой иллюминацией, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



На линию маршрута №1 вышли два трамвая, оформленные яркой наружной подсветкой. Накануне Нового года управление ими, а также двумя троллейбусами взяли на себя Деды Морозы и Снегурочки.



– 30 и 31 декабря водители перевоплотятся в новогодних персонажей, чтобы поздравить горожан с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством, – поделился директор МУП «Иркутсгортранс» Сергей Майок.



Вагоновожатая Надежда Анисимова не первый год примеряет на себя роль внучки волшебника.



– Пассажиры на сказочный образ реагируют позитивно, особенно радуются такому преображению дети. Некоторые из них специально ждут «новогоднего трамвая», чтобы прокатиться и ощутить настроение праздника, – рассказала она.

