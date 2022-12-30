В честь медсестры, погибшей от короновируса, назвали отделение больницы в Якутии



Пульмонологическому отделению Якутской республиканской клинической больницы присвоили имя погибшей от коронавируса медсестры Сарданы Егоровой, сообщает минздрав Якутии.



Накануне медицинский персонал больницы, близкие и родные почтили память Сарданы Егоровой и возложили цветы к мемориальной доске. Егорова Сардана Никандровна родилась 23 мая 1969 года в селе Кюндяя Сунтарского улуса. В 1985 – 1988 году училась в Якутском медицинском училище им. Серго Орджоникидзе.



Сразу после окончания Сардана Егорова пришла работать медицинской сестрой в терапевтическое отделение Якутской городской клинической больницы, затем с 2004 года по 2012 год работала медицинской сестрой пульмонологического отделения ЯГКБ. С 2012 года работала на должности старшей медицинской сестры отделения.



За время работы Сардана Никандровна добилась больших успехов и достижений: медицинская сестра высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ, отличник здравоохранения республики Саха.



Сардана Егорова ушла из жизни 30 октября 2020 года от осложнений коронавируса.

Указом президента РФ она посмертно награждена орденом Пирогова за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусом.









Напомним, в 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям рассмотреть вопрос о присвоении улицам, а также медицинским и образовательным организациям имён медиков, проявивших себя в борьбе с коронавирусом и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга.