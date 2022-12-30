«Серые шейки» остались зимовать в Бурятии



Недавно многие жители Тункинского района задались вопросами в социальных сетях, почему на многих речках, водоёмах остались зимовать утки «огари» (турпаны). Почему так произошло и стоит ли переживать? - Несмотря на то, что эти утки «огари» – перелётные птицы, иногда они остаются зимовать в Бурятии, если корма достаточно, и есть незамерзающие участки водоёмов, прокомментировали сотрудники отдела охраны животного мира Тункинского нацпарка.



- Они хорошо переносят холода. И нынешний год - не первый случай, когда огари остались в Тункинской долине, поэтому не стоит бить тревогу и вмешиваться в естественный природный процесс, заверили жителей района сотрудники нацпарка.



Утки «огари» устойчивы к низким температурам благодаря толстой прослойке подкожного жира, плотному и водонепроницаемому оперению и сухому пуху, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. У них нет потовых желёз, что тоже позволяет снижать теплоотдачу.



Лапки утки - единственное голое место, которое зимой почти всегда находится в ледяной воде. Но и тут переживать за водоплавающих не стоит, природа всё продумала: конечности снабжены сложной системой терморегуляции, поэтому ноги птиц никогда не мёрзнут.



Утк