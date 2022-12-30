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«Серые шейки» остались зимовать в Бурятии

«Серые шейки» остались зимовать в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com.
Утки не улетели в тёплые края, а остались на зиму в республике

Недавно многие жители Тункинского района задались вопросами в социальных сетях, почему на многих речках, водоёмах остались зимовать утки «огари» (турпаны). Почему так произошло и стоит ли переживать? - Несмотря на то, что эти утки «огари» – перелётные птицы, иногда они остаются зимовать в Бурятии, если корма достаточно, и есть незамерзающие участки водоёмов, прокомментировали сотрудники отдела охраны животного мира Тункинского нацпарка.

- Они хорошо переносят холода. И нынешний год - не первый случай, когда огари остались в Тункинской долине, поэтому не стоит бить тревогу и вмешиваться в естественный природный процесс, заверили жителей района сотрудники нацпарка.

Утки «огари» устойчивы к низким температурам благодаря толстой прослойке подкожного жира, плотному и водонепроницаемому оперению и сухому пуху, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. У них нет потовых желёз, что тоже позволяет снижать теплоотдачу.

Лапки утки - единственное голое место, которое зимой почти всегда находится в ледяной воде. Но и тут переживать за водоплавающих не стоит, природа всё продумала: конечности снабжены сложной системой терморегуляции, поэтому ноги птиц никогда не мёрзнут.
птицы национальный парк

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