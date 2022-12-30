В Бурятии наградили участников Восточного экономического форума

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Павильон республики был признан лучшим в этом году



В четверг, 29 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов наградил делегацию республики, принимавшую участие в Восточном экономическом форуме – 2022. Глава республики подчеркнул, что павильон региона был признан в этом году лучшим на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ благодаря людям и артистам, работавших на площадках павильона.



- Большая работа была проделана при подготовке концепции. Отдельную гордость вызывают наши артисты. У меня спрашивали: «Когда будут ваши выступать? Мы хотим прийти, посмотреть на ваших артистов». И в этом году мы уже явно почувствовали, что наш павильон – это не просто площадка для заключения договоров и продажи сувенирной продукции, это бренд самый настоящий, представляющий нашу республику, который привлекает гостей со всей России, иностранных гостей, - отметил Алексей Цыденов.



Как рассказала зампред правительства РБ – министр экономики РБ Екатерина Кочетова, над созданием павильона работало более 160 человек.



- Приятно, что наши усилия оценили, но теперь нужно готовиться к следующему году. Уже в январе мы будем собираться по обсуждению концепции павильона на ВЭФ-2023, - пояснила Екатерина Кочетова.



Напомним, павильон Бурятии был признан лучшим на выставке «Улица Дальнего Востока». За первые три дня работы Восточного экономического форума предприниматели из республики продали региональной продукции на сумму около 1,5 млн рублей. В рамках деловой программы ВЭФ-2022 главой и членами правительства республики подписаны соглашения от развития туротрасли до добычи полезных ископаемых на общую сумму более 6,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



