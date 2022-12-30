В Улан-Удэ открыли главную ёлку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздничного открытия ёлки



29 декабря на площади Советов в Улан-Удэ состоялось открытие главной городской ёлки «Пусть праздник всем подарит чудо».



На сцене выступили театр современного танца «Угол Зрения», образцовый ансамбль «Энжелс», театр современного танца «Созвездие», солисты Центра культуры и досуга Улан-Удэ Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, Сергей Плотников, группа «Лаккитон». Помимо этого, зрители увидели вокально-хореографическую композицию «Ёлочка» в исполнении муниципального театра народной музыки и танца «Забава».



С наступающим Новым годом улан-удэнцев поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также официальные лица.



В финале праздника все собравшиеся спели композицию «Новогодняя».



Отметим, в этом году традиционный праздничный фейерверк в Улан-Удэ отменен. На сэкономленные средства мэрия Улан-Удэ, а также управляющие компании, ТСЖ и энергетики приобрели новый автомобиль УАЗ для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.



