В Бурятии упали цены на капусту, свёклу и морковь

Зато в ноябре в республике подорожали картошка и молоко





В Бурятстате рассказали, как в республике изменились цены на сельхозпродукты, реализованные по всем каналам. В ноябре 2022-го по сравнению с декабрём 2021-го они снизились на 1,5%, в том числе на 1,7% – в животноводстве.При этом продукция растениеводства стала дороже на 3,8 % из-за картофеля, стоимость которого возросла на 20,2%, и зерновых культур (на 6,7 %). В конце осени в Бурятии отмечалось сезонное снижение цен на капусту всех сортов (на 27,9%), столовую свёклу (на 18,5%) и морковь (на 4,6 %). В среднем они упали на 22,1%.Из продукции животноводства дороже стало сырое молоко крупного рогатого скота (на 12,9%), зато дешевле – куриные яйца (на 17,3%).