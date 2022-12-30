В Бурятии успешно прооперировали семилетнюю девочку с лишними пальцами

Врачи избавили её от полидактилии





В этом году в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ провели успешные ортопедические операции на стопах маленькой жительнице соседнего Забайкальского края. Девочке семь с половиной лет. Она появилась на свет с полидактилией (лишними пальцами) на обеих ногах.Пока ребёнок был маленьким, особых проблем не возникало. Но чем старше становилась малышка, тем больше ей стала мешать её особенность. Девочка не могла с комфортом носить обувь.Первую коррегирующую операцию – на левой ноге – в ДРКБ сделали в июне, а вторую – несколько месяцев спустя, в декабре.- В первый раз мы поступили в отделение травматологии и ортопедии ДРКБ и попали к доктору Дмитрию Анатольевичу Бадмаеву, – поделилась мама школьницы. – Всё прошло хорошо, результат отличный – и по функции, и косметический. Поэтому со второй ножкой снова хотели попасть именно к этому врачу. Хотя вижу, что они все здесь хорошие, очень добрые и внимательные. Мы очень благодарны всему коллективу отделения во главе с заведующим Жаргалом Дабаевичем Дылгыровым.Женщина пожелала медиками здоровья и дальнейших успехов в их нелёгкой работе в новом 2023 году. А юная пациентка ДРКБ теперь сможет надевать самые красивые туфельки (когда-нибудь – и на высоком каблуке) и танцевать.