30 декабря

29 декабря

Популярное

В Бурятии успешно прооперировали семилетнюю девочку с лишними пальцами

В Бурятии успешно прооперировали семилетнюю девочку с лишними пальцами
Общество,  Фото:ДРКБ
Врачи избавили её от полидактилии

В этом году в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ провели успешные ортопедические операции на стопах маленькой жительнице соседнего Забайкальского края. Девочке семь с половиной лет. Она появилась на свет с полидактилией (лишними пальцами) на обеих ногах.

Пока ребёнок был маленьким, особых проблем не возникало. Но чем старше становилась малышка, тем больше ей стала мешать её особенность. Девочка не могла с комфортом носить обувь.

Первую коррегирующую операцию – на левой ноге – в ДРКБ сделали в июне, а вторую – несколько месяцев спустя, в декабре.

- В первый раз мы поступили в отделение травматологии и ортопедии ДРКБ и попали к доктору Дмитрию Анатольевичу Бадмаеву, – поделилась мама школьницы. – Всё прошло хорошо, результат отличный – и по функции, и косметический. Поэтому со второй ножкой снова хотели попасть именно к этому врачу. Хотя вижу, что они все здесь хорошие, очень добрые и внимательные. Мы очень благодарны всему коллективу отделения во главе с заведующим Жаргалом Дабаевичем Дылгыровым.

Женщина пожелала медиками здоровья и дальнейших успехов в их нелёгкой работе в новом 2023 году. А юная пациентка ДРКБ теперь сможет надевать самые красивые туфельки (когда-нибудь – и на высоком каблуке) и танцевать.
операция дети больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане пожаловались на ёлку «не для всех» отличников
В Бурятии сельчане пожаловались на ёлку «не для всех» отличников
Общество, 30.12.2022
Районных чиновников заподозрили в дискриминации детей
В Бурятии упали цены на капусту, свёклу и морковь
В Бурятии упали цены на капусту, свёклу и морковь
Общество, 30.12.2022
Зато в ноябре в республике подорожали картошка и молоко
В Улан-Удэ открыли главную ёлку
В Улан-Удэ открыли главную ёлку
Общество, 30.12.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздничного открытия ёлки
В Бурятии районная больница не отчиталась о потраченных субсидиях
В Бурятии районная больница не отчиталась о потраченных субсидиях
Общество, 30.12.2022
Главбуха привлекли к административной ответственности 
В Бурятии детей через суд включат в «долю» на жильё
В Бурятии детей через суд включат в «долю» на жильё
Общество, 30.12.2022
Осуждённая мать не успела этого сделать самостоятельно 
В Улан-Удэ выступят виртуозы из Монголии
В Улан-Удэ выступят виртуозы из Монголии
Общество, 30.12.2022
В столицу Бурятии вновь приедут артисты Монгольской государственной консерватории
В Бурятии температура опускалась до -37 градусов
В Бурятии температура опускалась до -37 градусов
Общество, 30.12.2022
В республике переменная облачность
В Бурятии проведут новогоднюю декаду здоровья и спорта
В Бурятии проведут новогоднюю декаду здоровья и спорта
Общество, 29.12.2022
Опубликован календарь спортивных мероприятий  в новогодние каникулы
В Забайкалье разъяснили, как можно украсить подъезд к Новому году
В Забайкалье разъяснили, как можно украсить подъезд к Новому году
Общество, 29.12.2022
Инициаторам оформления рекомендуется уведомить о нём остальных владельцев квартир
Многодетным Иркутской области предоставят микроавтобусы
Многодетным Иркутской области предоставят микроавтобусы
Общество, 29.12.2022
В регионе стартует конкурс по предоставлению «Газелей» многодетным семьям
Улан-Удэнская епархия собрала более 1,5 тонны гуманитарной помощи для ДНР
Улан-Удэнская епархия собрала более 1,5 тонны гуманитарной помощи для ДНР
Общество, 29.12.2022
Груз отправлен жителям новых российских территорий
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Созвездие молодых»
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Созвездие молодых»
Общество, 29.12.2022
В рамках мероприятия состоится сольный концерт Софьи Алексеевой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^