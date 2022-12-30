Туристская школа в Бурятии послу суда оформила «страховку» на канатку

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, учреждения дополнительного образования «Школа туристско-экологического образования» в Северо-Байкальскому районе Бурятии нарушило закон в сфере промышленной безопасности.



Установлено, что учреждение эксплуатирует опасный производственный объект IV класса опасности – канатную дорогу.



- В нарушение закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов учреждением своевременно не заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и с аварийно-спасательной службой, не утверждено положение о производственном контроле на опасном производственном объекте, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В суд был направлен иск для устранения нарушений. Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил. Учреждением заключены необходимые договоры, разработано положение о производственном контроле на опасном производственном объекте.

