В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, учреждения дополнительного образования «Школа туристско-экологического образования» в Северо-Байкальскому районе Бурятии нарушило закон в сфере промышленной безопасности.
Установлено, что учреждение эксплуатирует опасный производственный объект IV класса опасности – канатную дорогу.
- В нарушение закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов учреждением своевременно не заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и с аварийно-спасательной службой, не утверждено положение о производственном контроле на опасном производственном объекте, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд был направлен иск для устранения нарушений. Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил. Учреждением заключены необходимые договоры, разработано положение о производственном контроле на опасном производственном объекте.
Туристская школа в Бурятии послу суда оформила «страховку» на канатку
Общество, Фото:
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