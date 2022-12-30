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В Бурятии сельчане пожаловались на ёлку «не для всех» отличников

В Бурятии сельчане пожаловались на ёлку «не для всех» отличников
Общество, 
Районных чиновников заподозрили в дискриминации детей

Жители Тарбагатайского района Бурятии поинтересовались, почему на ёлку главы администрации, которая проходила 26 декабря в доме культуры в Тарбагатае, попали не все отличники из местных школ. Они задались вопросом, по какому принципу формировался список приглашённых.

Руководитель муниципального образования Владимир Смолин пояснил: списки составляли сами средние школы совместно с районным управлением образования, причём с учётом общей квоты в сто человек и максимальной вместимости ДК. А начальник РУО Ирина Хамуева отметила, что ёлка конкретно для отличников вообще не проводилась.

По её словам, на мероприятии присутствовали школьники 7-11 лет, которых не было на новогодних ёлках президента России, главы Бурятии и для детей, оказавшихся в трудной жизненной. Кроме того, на праздник пригласили победителей, призёров и участников международных, всероссийских, республиканских, районных и школьных предметных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, активных участников творческих коллективов местных учреждений культуры, результативных лидеров детских и молодёжных общественных объединений и школьного самоуправления и представителей добровольческого движения Тарбагатайского района. 
Новый год школьники

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