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В Улан-Удэ все праздники будут работать фильтр-боксы

В Улан-Удэ все праздники будут работать фильтр-боксы
Общество, 
В Минздраве рассказали, куда обращаться заболевшим людям

На предстоящих новогодних каникулах, которые продлятся девять дней, в столице Бурятии будут работать фильтр-боксы при городских поликлиниках. Жители Улан-Удэ с признаками ОРВИ смогут обратиться туда за медицинской помощью. График работы этих пунктов для взрослого населения  опубликовал Минздрав Бурятии. 

Поликлиника № 1

С 10:00 до 14:00 – 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января

С 9:00 до 15:00 – 3-6 января

Улица Покровская, 34а
с понедельника по пятницу – с 8:00 до 16:00,
суббота и воскресенье – с 9:00 до 15:00

Поликлиника №2

31 декабря, 2-7 января – амбулаторный центр на улице Павлова, 1 

Фильтр-бокс на улице Геологическая, 23

с 8:00 до 15:00 

Поликлиника № 3

Приём все праздничные дни, без выходных

С 9:00 до 15:00 – 3-6 января
С 10:00 до 14:00 – 1, 2, 7 и 8 января

Городская больница № 4

С 10:00 до 14:00 – 1, 2, 7 и 8 января

Городская больница № 5

Фильтр-бокс на улице Гармаева, 9 (вход с торца здания) – с 10:00 до 14:00 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января

Городская поликлиника № 6

улица Московская, 1 – с 10:00 до 15:00 3, 4, 5, 6 января


поликлиника ОРВИ

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