В Улан-Удэ все праздники будут работать фильтр-боксы

В Минздраве рассказали, куда обращаться заболевшим людям
Поликлиника № 1
С 10:00 до 14:00 – 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января
С 9:00 до 15:00 – 3-6 января
Улица Покровская, 34а
с понедельника по пятницу – с 8:00 до 16:00,
суббота и воскресенье – с 9:00 до 15:00
Поликлиника №2
31 декабря, 2-7 января – амбулаторный центр на улице Павлова, 1
Фильтр-бокс на улице Геологическая, 23
с 8:00 до 15:00
Поликлиника № 3
Приём все праздничные дни, без выходных
С 9:00 до 15:00 – 3-6 января
С 10:00 до 14:00 – 1, 2, 7 и 8 января
Городская больница № 4
С 10:00 до 14:00 – 1, 2, 7 и 8 января
Городская больница № 5
Фильтр-бокс на улице Гармаева, 9 (вход с торца здания) – с 10:00 до 14:00 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января
Городская поликлиника № 6
улица Московская, 1 – с 10:00 до 15:00 3, 4, 5, 6 января
Поликлиника № 3
Приём все праздничные дни, без выходных
С 9:00 до 15:00 – 3-6 января
С 10:00 до 14:00 – 1, 2, 7 и 8 января
Городская больница № 4
С 10:00 до 14:00 – 1, 2, 7 и 8 января
Городская больница № 5
Фильтр-бокс на улице Гармаева, 9 (вход с торца здания) – с 10:00 до 14:00 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января
Городская поликлиника № 6
улица Московская, 1 – с 10:00 до 15:00 3, 4, 5, 6 января