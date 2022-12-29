В Улан-Удэ все праздники будут работать фильтр-боксы

В Минздраве рассказали, куда обращаться заболевшим людям









Поликлиника № 1



С 10:00 до 14:00 – 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января



С 9:00 до 15:00 – 3-6 января



Улица Покровская, 34а

с понедельника по пятницу – с 8:00 до 16:00,

суббота и воскресенье – с 9:00 до 15:00



Поликлиника №2



31 декабря, 2-7 января – амбулаторный центр на улице Павлова, 1



Фильтр-бокс на улице Геологическая, 23





с 8:00 до 15:00



Поликлиника № 3



Приём все праздничные дни, без выходных



С 9:00 до 15:00 – 3-6 января

С 10:00 до 14:00 – 1, 2, 7 и 8 января



Городская больница № 4



С 10:00 до 14:00 – 1, 2, 7 и 8 января



Городская больница № 5



Фильтр-бокс на улице Гармаева, 9 (вход с торца здания) – с 10:00 до 14:00 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января



Городская поликлиника № 6



улица Московская, 1 – с 10:00 до 15:00 3, 4, 5, 6 января







На предстоящих новогодних каникулах, которые продлятся девять дней, в столице Бурятии будут работать фильтр-боксы при городских поликлиниках. Жители Улан-Удэ с признаками ОРВИ смогут обратиться туда за медицинской помощью. График работы этих пунктов для взрослого населения опубликовал Минздрав Бурятии.