В Бурятии медики назвали части тела, которые чаще всего обмораживают

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Врачи рассказали, что нельзя делать при обморожении



Ощущение показывания, пощипывания, покраснения кожи может быть признаком обморожения. О признаках и симптомах обморожения жителям Бурятии напомнили в территориальном центре медицины катастроф.



По данным медиков, чаще всего пострадавшие обмораживают пальцы ног - 75% случаев, пальцы рук - 25%, нос и уши – 5%.



При обморожении на повреждённые участки следует наложить не тугую теплоизолирующую повязку. Поражённые участки нельзя активно согревать, растирать, массировать, смазывать чем-либо.



При обморожении нельзя употреблять алкоголь, подчеркнули специалисты. Также нельзя использовать для согревания электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь. Потеря чувствительности обмороженных участков тела может привести к ожогу.



К обморожению может привести тесная обувь, влажная одежда и голод.



При признаках обморожения следует обратиться за медицинской помощью.



- Придерживайтесь мер профилактики, тепло одевайтесь, не находитесь долгое время на морозе, - подытожили в ТЦМК.

