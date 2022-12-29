Врачи рассказали, что нельзя делать при обморожении
Ощущение показывания, пощипывания, покраснения кожи может быть признаком обморожения. О признаках и симптомах обморожения жителям Бурятии напомнили в территориальном центре медицины катастроф.
По данным медиков, чаще всего пострадавшие обмораживают пальцы ног - 75% случаев, пальцы рук - 25%, нос и уши – 5%.
При обморожении на повреждённые участки следует наложить не тугую теплоизолирующую повязку. Поражённые участки нельзя активно согревать, растирать, массировать, смазывать чем-либо.
При обморожении нельзя употреблять алкоголь, подчеркнули специалисты. Также нельзя использовать для согревания электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь. Потеря чувствительности обмороженных участков тела может привести к ожогу.
К обморожению может привести тесная обувь, влажная одежда и голод.
При признаках обморожения следует обратиться за медицинской помощью.
- Придерживайтесь мер профилактики, тепло одевайтесь, не находитесь долгое время на морозе, - подытожили в ТЦМК.
В Бурятии медики назвали части тела, которые чаще всего обмораживают
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