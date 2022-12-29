Свыше тысячи детей в Забайкалье обрели свою семью в 2022 году

Наибольшее число детей было устроено в приёмные семьи в Чите



За прошедший год в семьи жителей Забайкальского края было передано 1 038 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает правительство края.



- Была проделана большая и целенаправленная работа в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нашей задачей было создать условия, позволяющие устроить детей в приемные семьи или вернуть детей в кровную семью, - отметил руководитель социального ведомства Дмитрий Семенов.



Наибольшее число детей было устроено в семьи в Чите – там 290 ребят обрели своих родителей, в Читинском районе - 206 детей, в Хилокском - 47 детей и в Краснокаменском районе - 43 ребенка.



Сегодня в регионе работает 21 школа приёмных родителей, осуществляющая подготовку будущих родителей и сопровождение замещающих семей. Специалисты помогают будущим мамам и папам оценить свои намерения, мотивы и психологическую готовность принять ребёнка.

