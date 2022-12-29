На Украине погиб 45-летний житель Бурятии

Владимир Плишкин стал участником спецоперации в октябре



В ходе специальной военной операции погиб 45-летний житель города Северобайкальск Плишкин Владимир Петрович. О гибели своего земляка сообщила администрация города.



Владимир Петрович родился 6 апреля 1977 года в посёлке Красногвардейск Свердловской области. Семья переехала в Северобайкальск в 1979 году. После окончания школы № 3 он прошёл обучение в местном профессиональном училище № 19. С ранних лет начал свою трудовую деятельность на предприятии «Кроки».



С 1995 по 1997 год Владимир прошёл срочную службу в рядах армии. После службы вернулся в Северобайкальск, трудился плотником в Бамтоннельстрое до 2020 года.



С 2020 года работал в Восточно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств в Северобайкальском участке в должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.



Коллеги отзываются о нём как о работнике хорошей квалификации, с отличными организаторскими способностями, умеющим оперативно принимать решения. Он был участником аварийно-восстановительной бригады, которая обеспечивала бесперебойную работу участка пассажирских обустройств от станции Лена до станции Хани.



Владимир занимал активную жизненную позицию, являлся примером для молодых работников. За трудолюбие, доброжелательность, умение устанавливать деловые отношения пользовался заслуженным авторитетом и уважением у коллег.



Владимир стал участником спецоперации с октября 2022 года.



У погибшего осталась мама и дочь. Он был замечательным товарищем, отцом, сыном и другом.



О дне прощания будет сообщено дополнительно.

