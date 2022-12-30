В Бурятии температура опускалась до -37 градусов

В республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмка. Температура ночью -23,-28, местами -13,-18, по юго-западу и северу до -32,-37, днём -11,-16, местами -18,-23, по крайнему северу -24,-29, по южному Прибайкалью до -7.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -24,-26, к утру повышение до -21, днём -13,-15.

