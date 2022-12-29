29 декабря

28 декабря

Популярное

В Иркутске состоялась премьера фильма «Без неба» с Дмитрием Певцовым

В Иркутске состоялась премьера фильма «Без неба» с Дмитрием Певцовым
Общество, 
Фильм можно посмотреть на YouTube

Иркутские кинематографисты приготовили новогодний подарок - интернет-премьеру фильма «Без неба» с Дмитрием Певцовым в главной роли. Короткометражный фильм можно посмотреть на YouTube-канале «Кинокомпании Юрия Яшникова» и на других интернет-площадках.

- «Без неба» - один из самых масштабных кинопроектов, снятых в регионе за последние годы, со множеством сложных, в том числе подводных сцен. Производство заняло более двух лет, в работе было задействовано больше семидесяти специалистов и более тридцати единиц техники, - рассказывают создатели фильма.

По сюжету бывший летчик Алексей живет на берегу Байкала и днями слушает авиаэфир, чтобы забыться после смерти жены. Режиссер картины Анастасия Зверькова попыталась осмыслить проблему побега от реальности.

Картина была отобрана в конкурсную программу более десятка кинофестивалей, включая Ischia Film Festival в Италии, Pune Short Film Festival в Индии, Festival International du Film de Nancy во Франции, Blue Sea Film Festival в Финляндии.

На VII Байкальском фестивале регионального кино фильм «Без неба» стал победителем в номинации «Лучший игровой фильм».


Возрастное ограничение 6+

фильм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Село в Бурятии постарело на 40 с лишним лет
Село в Бурятии постарело на 40 с лишним лет
Общество, 29.12.2022
Следующим летом Бичура отметит свой трёхсотый день рождения
Восьмиклассник из Бурятии спас замерзающего малыша
Восьмиклассник из Бурятии спас замерзающего малыша
Общество, 29.12.2022
Ребёнок оказался на улице в мокрых колготках и в одной футболке
Свыше тысячи детей в Забайкалье обрели свою семью в 2022 году
Свыше тысячи детей в Забайкалье обрели свою семью в 2022 году
Общество, 29.12.2022
Наибольшее число детей было устроено в приёмные семьи в Чите
На Украине погиб 45-летний житель Бурятии
На Украине погиб 45-летний житель Бурятии
Общество, 29.12.2022
Владимир Плишкин стал участником спецоперации в октябре
В Бурятии детям погибших военных оплатили обучение в вузе
В Бурятии детям погибших военных оплатили обучение в вузе
Общество, 29.12.2022
Расходы берёт на себя республиканский бюджет
В Улан-Удэ впервые прошлись по строящемуся третьему мосту через Уду
В Улан-Удэ впервые прошлись по строящемуся третьему мосту через Уду
Общество, 29.12.2022
Все пролёты переправы окончательно соединили друг с другом
Медвежонок-потеряшка из Бурятии нашёл свою маму
Медвежонок-потеряшка из Бурятии нашёл свою маму
Общество, 29.12.2022
Их уже несколько раз видели вместе в лесу
В Улан-Удэ исполнили новогоднюю мечту слабовидящего мальчика
В Улан-Удэ исполнили новогоднюю мечту слабовидящего мальчика
Общество, 29.12.2022
Мальчик попробовал себя в роли инспектора ДПС
Улан-удэнцам объяснили, куда обращаться при внезапном отключении света
Улан-удэнцам объяснили, куда обращаться при внезапном отключении света
Общество, 29.12.2022
Первым делом нужно звонить в свою «управляшку»
Большинство улан-удэнцев чтят новогодние традиции
Большинство улан-удэнцев чтят новогодние традиции
Общество, 29.12.2022
Они загадывают желания под бой курантов и слушают Путина по телевизору
В Бурятии с боем курантов сгорят все «Пушкинские карты»
В Бурятии с боем курантов сгорят все «Пушкинские карты»
Общество, 29.12.2022
У их обладателей есть ещё несколько дней, чтобы потратить оставшиеся деньги
В Бурятии у двух нерадивых матерей отобрали детей
В Бурятии у двух нерадивых матерей отобрали детей
Общество, 29.12.2022
Их временно определили в соцучреждение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^