В Иркутске состоялась премьера фильма «Без неба» с Дмитрием Певцовым

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Иркутские кинематографисты приготовили новогодний подарок - интернет-премьеру фильма «Без неба» с Дмитрием Певцовым в главной роли. Короткометражный фильм можно посмотреть на YouTube-канале «Кинокомпании Юрия Яшникова» и на других интернет-площадках.- «Без неба» - один из самых масштабных кинопроектов, снятых в регионе за последние годы, со множеством сложных, в том числе подводных сцен. Производство заняло более двух лет, в работе было задействовано больше семидесяти специалистов и более тридцати единиц техники, - рассказывают создатели фильма.По сюжету бывший летчик Алексей живет на берегу Байкала и днями слушает авиаэфир, чтобы забыться после смерти жены. Режиссер картины Анастасия Зверькова попыталась осмыслить проблему побега от реальности.Картина была отобрана в конкурсную программу более десятка кинофестивалей, включая Ischia Film Festival в Италии, Pune Short Film Festival в Индии, Festival International du Film de Nancy во Франции, Blue Sea Film Festival в Финляндии.На VII Байкальском фестивале регионального кино фильм «Без неба» стал победителем в номинации «Лучший игровой фильм».