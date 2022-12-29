Расходы берёт на себя республиканский бюджет
В Бурятии детям участников военных действий, погибших при выполнении боевых задач, оплатили обучение в вузе.
С недавнего времени детям военнослужащих, погибших в боевых действиях на Украине или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, из республиканского бюджета полностью оплачивают обучение в вузах. Инициатива исходила от главы Бурятии Алексей Цыденов.
В октябре 2022 года было принято постановление правительства Бурятии, согласно которому за счёт средств регионального бюджета возмещается полная стоимость обучения в высших учебных заведениях таким детям.
- На сегодняшний день средства за 2022-2023 учебные годы перечислены минсоцзащиты Бурятии двум студентам третьего курса одного из вузов Бурятии. Оплата их обучения будет производиться ежегодно до окончания обучения в вузе, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Отметим, также согласно постановлению правительства Бурятии детей всех участников СВО зачисляют в детские сады, школы и детские лагеря.
В Бурятии детям погибших военных оплатили обучение в вузе
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