В районе Бурятии демонтируют незаконные рекламные щиты

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иволгинского района

Демонтажу подлежат двадцать конструкций



Незаконно установленные рекламные щиты начали демонтировать по всему Иволгинскому району Бурятии. Причиной столь жёстких мер является нежелание их собственников заключать договора на аренду места.



Как сообщает пресс-служба районной администрации, в общей сложности, подлежат демонтажу двадцать конструкций. Из них две демонтированы силами МАУ «Иволга», ещё две – собственниками рекламных конструкций.



- Как мы знаем, земля в Иволгинском районе очень востребована, ведь у нас проходит федеральная трасса. Все денежные средства от аренды конструкций должны поступать в местный бюджет. Люди, чьи рекламные щиты стоят вдоль дорог установили их незаконно. С такими мы конечно же будем бороться. Все, кто устанавливает рекламные конструкции без заключения договора с нами, будут наказаны таким способом, - заявил глава Иволгинского района Николай Емонаков.

